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Google: Επένδυση 5 δισ. λιρών στη Βρετανία - Επίσκεψη Τραμπ με τεχνολογικές συμφωνίες
Επιχειρήσεις
10:01 - 16 Σεπ 2025

Google: Επένδυση 5 δισ. λιρών στη Βρετανία - Επίσκεψη Τραμπ με τεχνολογικές συμφωνίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Google ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, νέα επένδυση ύψους 5 δισεκατομμυρίων στερλινών (5,78 δισ. ευρώ) στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας την παρουσία της στη χώρα μέσω έργων σε κέντρα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση θα καλύψει δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, με κεντρικό ρόλο του Google DeepMind, του εξειδικευμένου εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης που εδρεύει στο Λονδίνο. Ένα σημαντικό μέρος θα κατευθυνθεί επίσης στη δημιουργία νέου data center στο Γουόλθαμ Κρος, για το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί πέρυσι χρηματοδότηση ενός δισ. δολαρίων (περίπου 850 εκατ. ευρώ).

Η ανακοίνωση της Google συμπίπτει χρονικά με την επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ηνωμένο Βασίλειο αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από κορυφαίους επιχειρηματίες του τεχνολογικού και χρηματοοικονομικού τομέα, με το Λονδίνο να αναμένει σειρά ανακοινώσεων για νέες επενδύσεις, αλλά και την υπογραφή διμερούς τεχνολογικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει δέσμη επενδύσεων άνω του ενός δισ. λιρών από αμερικανικές τράπεζες, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψης Τραμπ θα βρεθεί και η ενεργειακή συνεργασία. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, Λονδίνο και Ουάσινγκτον θα υπογράψουν την «Ατλαντική Σύμπραξη για Προηγμένη Πυρηνική Ενέργεια» (Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy), που θα επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης πυρηνικών προγραμμάτων.

Η Βρετανία, από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, έχει θέσει ως προτεραιότητα την απεξάρτηση από τα ρωσικά υδρογονάνθρακες, επενδύοντας δυναμικά στην πυρηνική ενέργεια. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, ενώ η επένδυση της Google έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον τεχνολογικό και ενεργειακό άξονα Λονδίνου – Ουάσιγκτον.

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