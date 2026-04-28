Αλλαγή σκυτάλης στο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. – Νέος Πρόεδρος ο Γεώργιος Πρατικάκης

Νέος Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας εξελέγη ο Γεώργιος Πρατικάκης, διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανικός και Μηχανολόγος Παραγωγής, BEng, MSc, Διευθύνων Σύμβουλος της NAP Engineering και Πρόξενος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης στην Ελλάδα, παραλαμβάνοντας την σκυτάλη από τον απερχόμενο Πρόεδρο Δρ. Νίκο Λιάπη.

Η νέα διοίκηση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. θα έχει θητεία για τη διετία 2026–2028. Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, τα εκλεγμένα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν με αντικείμενο τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Στις άλλες θέσεις της διοίκησης, Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Σπυρίδων Ζολώτας, διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Senior Director South EMEA Region, Marine RINA. Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Στυλιανός Κατσάνης, Μηχανολόγος Μηχανικός, BEng, MSc (Res), PhD, Managing Partner της INMARTEK Ltd. Ταμίας εξελέγη ο Χρήστος Γεωργουσόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., τεχνικός σύμβουλος της INSB και ναυτιλιακών εταιρειών.

Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν ο Γεώργιος Καράβολος, οικονομολόγος, Certified Naval Designer και Managing Partner της Seamark Marine, ο Δημήτριος Κονοβέσης, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., και ο Κωνσταντίνος Κώστας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Ορέστης Σχινάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε με Πρόεδρο τον Γεώργιο Κότρελ, πτυχιούχο Ναυπηγό Μηχανικό της Euromarine Marine & Industrial Consultants. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Ανδρέας Βαμβακάρης, διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc και Αντιπρόεδρος της Vamvaship Maritime S.A., καθώς και ο Νικόλαος Θεμελής, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, την παραμονή του Μιχαήλ Μαντζαφού στη θέση του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. Παράλληλα, ανέθεσε χρέη άμισθου Διευθυντή του Ινστιτούτου στον απερχόμενο Πρόεδρο, Δρ. Νικόλαο Λιάπη, Managing Partner της Acta Non Verba.

Μετά την εκλογή του, ο νέος Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους. Αναφέρθηκε στο έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συμβολή του Δρ. Νικόλαου Λιάπη στην πορεία του Ινστιτούτου.

Ο κ. Πρατικάκης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης τη συνέχιση του έργου του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., την αύξηση των μελών του και την ενίσχυση του ρόλου του Ινστιτούτου ως γέφυρας ανάμεσα στη ναυτιλιακή βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διοίκηση θα κινηθεί με συνέπεια και συλλογικότητα, με στόχο το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ως φορέας επιστημονικού διαλόγου και θεσμικός συνομιλητής σε θέματα ναυτιλίας και ναυτικής τεχνολογίας.

Ο Γεώργιος Πρατικάκης