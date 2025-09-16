Microsoft: Επενδύει $30 δισ. σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Microsoft ανακοίνωσε την Τρίτη (16/9) ότι σχεδιάζει να επενδύσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028.

Η επένδυση περιλαμβάνει 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και 15 δισεκατομμύρια δολάρια στις δραστηριότητες της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Microsoft σημειώνει ότι η επένδυση θα της επιτρέψει να κατασκευάσει το «μεγαλύτερο υπερυπολογιστή» της χώρας, με περισσότερες από 23.000 προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών, σε συνεργασία με την Nscale, μια βρετανική εταιρεία cloud computing.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, υπογράμμισε ότι η στάση της εταιρείας απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που προηγουμένως είχε επικρίνει τη χώρα για την προσπάθειά της να εμποδίσει τη συμφωνία εξαγοράς της Activision-Blizzard, αξίας 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Σμιθ δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθαρρυμένος από τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια».

«Μόλις πριν από λίγα χρόνια, αυτού του είδους η επένδυση θα ήταν αδιανόητη λόγω του ρυθμιστικού κλίματος που επικρατούσε τότε και επειδή απλά δεν υπήρχε ανάγκη ή ζήτηση για αυτού του είδους τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Τέλος, κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να υπογραφεί νέα συμφωνία «για να προωθηθούν οι επενδύσεις και η συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής και της πυρηνικής ενέργειας», όπως ανέφερε ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.