Amazon: Επένδυση άνω του $1 δισ. για αυξήσεις μισθών και μείωση κόστους υγειονομικής περίθαλψης

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/9) ότι θα επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια με στόχο την αύξηση των μισθών και τη μείωση των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης για τους εργαζομένους της στις ΗΠΑ που απασχολούνται στην εκτέλεση παραγγελιών και τις μεταφορές. Με την κίνηση αυτή, η μέση συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των παροχών, θα ξεπεράσει τα 30 δολάρια την ώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο μέσος ωρομίσθιος θα αυξηθεί σε πάνω από 23 δολάρια την ώρα, ενώ οι πλήρως απασχολούμενοι υπάλληλοι θα δουν το ετήσιο εισόδημά τους να ενισχύεται κατά περίπου 1.600 δολάρια, κατά μέσο όρο. Παράλληλα, η Amazon μειώνει το κόστος του βασικού προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης σε 5 δολάρια την εβδομάδα, με ισόποση συνεισφορά των εργαζομένων, από το 2026 — κάτι που συνεπάγεται μείωση 34% στις εβδομαδιαίες εισφορές.

Η Amazon απασχολούσε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης στο τέλος του περασμένου έτους, ενώ ενισχύει το προσωπικό της με εποχιακούς υπαλλήλους και ανεξάρτητους εργολάβους, κυρίως στην περίοδο των εορτών.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με εντάσεις στις εργασιακές σχέσεις. Πέρυσι, εργαζόμενοι σε επτά εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ αποχώρησαν από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, καταγγέλλοντας άρνηση της Amazon να διαπραγματευτεί συμβάσεις και καταγγέλλοντας «άδικη μεταχείριση».

Το Δεκέμβριο, η Amazon συμφώνησε, επίσης, να εφαρμόσει μέτρα ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στις ΗΠΑ, μετά από παρέμβαση ομοσπονδιακής υπηρεσίας που κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν απέτρεψε εργαζόμενους από την ανάπτυξη προβλημάτων στη μέση και άλλων εργονομικών βλαβών.