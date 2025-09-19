Μενίδι: Μαίνεται η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξυλείας - Στις φλόγες η βιοτεχνία υποδημάτων

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στο Μενίδι, λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε μέσω 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών, εξαιτίας των πυκνών μαύρων καπνών και των αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, το κύριο κτίριο της επιχείρησης καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε σε όλη την έκταση της εγκατάστασης και σε μεγάλους όγκους ξυλείας.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν την καύσιμη ύλη, ενώ οι δυνατοί άνεμοι είχαν εξαπλώσει τις φλόγες και σε διπλανή επιχείρηση υποδημάτων. Στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κηφισίας, τα πεζοπόρα τμήματα και χωματουργικά μηχανήματα κατάφεραν να ρίξουν περίφραξη, επιτρέποντας την πρόσβαση για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχικά 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ τρία ελικόπτερα συνέβαλαν από αέρος. Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ακόμα, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Τατοΐου, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. Οι υδροφόρες συνεχίζουν να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.