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Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ελληνικές Αρχές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας
Ειδήσεις
18:04 - 19 Σεπ 2025

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ελληνικές Αρχές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα, Παρασκευή (19/9), ότι η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για αγροτικά θέματα, Μπάλας Ουζβάρι, επισήμανε ότι «μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές έχουν συμμορφωθεί» με όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή και δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά με την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές Αρχές που διέρρευσε στον ελληνικό Τύπο, ο Ουζβάρι, απάντησε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χρονολογείται από το Σεπτέμβριο του 2024. «Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο και εντοπίσαμε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαιτίας αυτού, ζητήσαμε ένα σχέδιο δράσης ειδικά για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές Αρχές άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο υπέβαλαν στις αρχές Ιουνίου 2025». Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς το σχέδιο και στις αρχές Αυγούστου απάντησε εκ νέου στις ελληνικές αρχές «εκφράζοντας ανησυχίες», διότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που έλαβε. Η Επιτροπή «εξήγησε πολύ καλά» στην επιστολή της, «τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε από τις ελληνικές Αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης», ανέφερε ο Ουζβάρι.

Οι ελληνικές Αρχές «έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ενώ περιμένουμε αυτό το ενημερωμένο σχέδιο δράσης από τις ελληνικές αρχές, υπάρχουν καλές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών». Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξήγησε, επίσης, ότι «μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές συμμορφώθηκαν με όσα έχουμε ζητήσει από την αρμόδια αρχή διαδικαστικά» και η Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστέψει κάτι άλλο και σε αυτή την περίπτωση. «Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι το ενημερωμένο σχέδιο δράσης δεν θα μας φτάσει εγκαίρως», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «επί της αρχής, εάν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης».

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει εξάμηνη παράταση, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, ώστε να δοθεί χρόνος για να συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης. Όπως ανέφερε ο Ουζβάρι, αυτό «αποτελεί μέρος των συζητήσεων και είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι αρχικά είχε δοθεί στην Ελλάδα προθεσμία να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, αλλά λόγω των διακοπών του Αυγούστου η διορία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου.

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