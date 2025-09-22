ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Βουτιά» της BYD μετά από φημολογία ότι ο Μπάφετ πούλησε όλες τις μετοχές του
Επιχειρήσεις
09:09 - 22 Σεπ 2025

«Βουτιά» της BYD μετά από φημολογία ότι ο Μπάφετ πούλησε όλες τις μετοχές του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της BYD κατέγραψαν πτώση στο Χονγκ Κονγκ, καθώς κυκλοφόρησε μια είδηση ότι η επενδυτική εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ πούλησε όλο το μερίδιό της στον κινεζικό κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Νωρίτερα, η μετοχή υποχώρησε κατά 3,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μέσα σε τρεις εβδομάδες, και αποτέλεσε μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κινεζικών μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με αναφορά του CNBC την Κυριακή, η Berkshire Hathaway Inc. πούλησε το σύνολο των μετοχών της στην BYD, ενώ ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας επιβεβαίωσε την είδηση.

Στο έγγραφο της θυγατρικής της Berkshire Hathaway Energy, που κατείχε τις μετοχές της BYD, η αξία της επένδυσης εμφανίζεται ως μηδενική στις 31 Μαρτίου. Η εταιρεία του Μπάφετ είχε επενδύσει στην BYD για περισσότερα από 15 χρόνια, αρχικά αγοράζοντας 225 εκατομμύρια μετοχές τον Σεπτέμβριο του 2008. Από τότε μέχρι τις 31 Μαρτίου φέτος, η αξία της μετοχής είχε αυξηθεί πάνω από 4.500%.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η BYD μεταμορφώθηκε από έναν άγνωστο προμηθευτή μπαταριών για κινητά σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην Κίνα. Η Berkshire Hathaway ξεκίνησε να μειώνει τη συμμετοχή της στα μέσα του 2022, με το ποσοστό της να πέφτει κάτω από το όριο του 5% πέρυσι, γεγονός που την απάλλαξε από την υποχρέωση να ανακοινώνει τις επόμενες πωλήσεις της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Οι μετοχές της BYD έχουν χάσει περίπου το 30% της αξίας τους από το ιστορικό τους ρεκόρ πριν από τέσσερις μήνες, εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ανταγωνιστεί μέσα σε έναν σκληρό πόλεμο τιμών στην αγορά της Κίνας.

Η Berkshire Hathaway ξεκίνησε την επένδυσή της στην BYD κατόπιν προτροπής του Τσάρλι Μάνγκερ, μακροχρόνιου συνεργάτη του Μπάφετ, ο οποίος είχε αγοράσει μετοχές μαζί με τον Λι Λου, πρόεδρο της Himalaya Capital.

Ο Λι Γιουνφέι, γενικός διευθυντής branding και δημοσίων σχέσεων της BYD, σχολίασε σε ανάρτησή του στο κινεζικό Weibo τη Δευτέρα ότι οι αγορές και πωλήσεις μετοχών είναι συνηθισμένες πρακτικές και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της εταιρείας προς τον Μάνγκερ και τον Μπάφετ για την αναγνώριση και τη στήριξη τους κατά τα 17 χρόνια της συνεργασίας.

To Bloomberg σημειώνει πως όταν το ζήτησε σχόλιο από εκπρόσωπο της BYD, εκείνος παρέπεμψε στην ανάρτηση του Λι στο Weibo, ενώ η Berkshire δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 09:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες
Χρηματιστήρια

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ