«Βουτιά» της BYD μετά από φημολογία ότι ο Μπάφετ πούλησε όλες τις μετοχές του

Οι μετοχές της BYD κατέγραψαν πτώση στο Χονγκ Κονγκ, καθώς κυκλοφόρησε μια είδηση ότι η επενδυτική εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ πούλησε όλο το μερίδιό της στον κινεζικό κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Νωρίτερα, η μετοχή υποχώρησε κατά 3,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μέσα σε τρεις εβδομάδες, και αποτέλεσε μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κινεζικών μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με αναφορά του CNBC την Κυριακή, η Berkshire Hathaway Inc. πούλησε το σύνολο των μετοχών της στην BYD, ενώ ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας επιβεβαίωσε την είδηση.

Στο έγγραφο της θυγατρικής της Berkshire Hathaway Energy, που κατείχε τις μετοχές της BYD, η αξία της επένδυσης εμφανίζεται ως μηδενική στις 31 Μαρτίου. Η εταιρεία του Μπάφετ είχε επενδύσει στην BYD για περισσότερα από 15 χρόνια, αρχικά αγοράζοντας 225 εκατομμύρια μετοχές τον Σεπτέμβριο του 2008. Από τότε μέχρι τις 31 Μαρτίου φέτος, η αξία της μετοχής είχε αυξηθεί πάνω από 4.500%.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η BYD μεταμορφώθηκε από έναν άγνωστο προμηθευτή μπαταριών για κινητά σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην Κίνα. Η Berkshire Hathaway ξεκίνησε να μειώνει τη συμμετοχή της στα μέσα του 2022, με το ποσοστό της να πέφτει κάτω από το όριο του 5% πέρυσι, γεγονός που την απάλλαξε από την υποχρέωση να ανακοινώνει τις επόμενες πωλήσεις της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Οι μετοχές της BYD έχουν χάσει περίπου το 30% της αξίας τους από το ιστορικό τους ρεκόρ πριν από τέσσερις μήνες, εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ανταγωνιστεί μέσα σε έναν σκληρό πόλεμο τιμών στην αγορά της Κίνας.

Η Berkshire Hathaway ξεκίνησε την επένδυσή της στην BYD κατόπιν προτροπής του Τσάρλι Μάνγκερ, μακροχρόνιου συνεργάτη του Μπάφετ, ο οποίος είχε αγοράσει μετοχές μαζί με τον Λι Λου, πρόεδρο της Himalaya Capital.

Ο Λι Γιουνφέι, γενικός διευθυντής branding και δημοσίων σχέσεων της BYD, σχολίασε σε ανάρτησή του στο κινεζικό Weibo τη Δευτέρα ότι οι αγορές και πωλήσεις μετοχών είναι συνηθισμένες πρακτικές και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της εταιρείας προς τον Μάνγκερ και τον Μπάφετ για την αναγνώριση και τη στήριξη τους κατά τα 17 χρόνια της συνεργασίας.

To Bloomberg σημειώνει πως όταν το ζήτησε σχόλιο από εκπρόσωπο της BYD, εκείνος παρέπεμψε στην ανάρτηση του Λι στο Weibo, ενώ η Berkshire δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.