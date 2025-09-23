ΗΠΑ: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global για τους δείκτες PMI.

Παρόλο που τόσο ο τομέας της μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών συνεχίζουν να αναπτύσσονται, η επέκταση είναι πλέον πιο αργή, ενώ και η απασχόληση υποχωρεί και στους δύο τομείς.

Οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι οι δασμοί συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, ωστόσο η ασθενέστερη ζήτηση και ο έντονος ανταγωνισμός περιορίζουν τις αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες καταγράφουν τον χαμηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τη μεταποίηση υποχώρησε στις 53,6 μονάδες από 54,6 τον Αύγουστο, σημειώνοντας χαμηλό τριών μηνών, ενώ ο δείκτης για τις υπηρεσίες κατέγραψε επίσης χαμηλό τριών μηνών στις 53,9 μονάδες από 54,5.

Ο μεταποιητικός δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 52,0 μονάδες από 53,0 τον Αύγουστο, με τον δείκτη παραγωγής να υποχωρεί στις 52,1 από 55,2 μονάδες, επίσης στα χαμηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων μηνών. Οι μετρήσεις αυτές υπογραμμίζουν μια επιβράδυνση στην επέκταση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία παρακολουθείται στενά από επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές.