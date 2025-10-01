Η Meta θα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες των χρηστών με το chatbot της για στοχευμένες διαφημίσεις

Η Meta ετοιμάζεται να φέρει μια σημαντική αλλαγή στην εμπειρία των χρηστών της: από τα μέσα Δεκεμβρίου, οι συνομιλίες με το AI chatbot της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των διαφημίσεων και των προτεινόμενων αναρτήσεων σε Facebook και Instagram, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης από τους χρήστες.

Αυτή η νέα λειτουργία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 16 Δεκεμβρίου και σημαίνει πως οι χρήστες ενδέχεται να αρχίσουν να βλέπουν σχετικό περιεχόμενο — όπως αναρτήσεις ή διαφημίσεις — το οποίο σχετίζεται άμεσα με τα θέματα που έχουν συζητήσει με το chatbot της Meta.

Για παράδειγμα, κάποιος που ζητάει από το bot να τον βοηθήσει να οργανώσει οικογενειακές διακοπές, μπορεί στη συνέχεια να βλέπει διαφημίσεις ταξιδιωτικών πρακτορείων στο Instagram.

Η προσέγγιση αυτή της Meta περιλαμβάνει και δεδομένα από φωνητικές συνομιλίες του chatbot, μέσω των ακουστικών που κατασκευάζει η εταιρεία. Σύμφωνα με την υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου της Meta, Christy Harris, οι χρήστες δεν θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη πρακτική.

Η Meta έχει επενδύσει εκτενώς στην τεχνητή νοημοσύνη το 2025, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Mark Zuckerberg να θεωρεί πως πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μεταμορφώσει την καθημερινότητα και τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Το chatbot AI της Meta αριθμεί πλέον πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες σε μηνιαία βάση και αποτελεί τον βασικό δίαυλο μέσω του οποίου οι χρήστες έρχονται σε επαφή με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Εκτός από τις επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη μοντέλων και προϊόντων AI, η Meta εξετάζει πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία αυτή για να ενισχύσει τη διαφημιστική της απόδοση — κάτι που αποτελεί τον κύριο πυλώνα των εσόδων της και υποστηρίζει τις προσπάθειες της στον τομέα του AI.

Δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν κατά πόσο αυτή η αλλαγή θα μεταβάλλει τη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στο chatbot, επισημαίνει το Bloomberg.

Πολλοί χρήστες βασίζονται στα chatbots για να αναζητήσουν λύσεις σε ευρύ φάσμα ζητημάτων — από ιατρικά και οικονομικά θέματα, έως συμβουλές για το σπίτι ή υποστήριξη σε ερωτικά και συναισθηματικά προβλήματα.

Ο Zuckerberg έχει τονίσει πως τα chatbots μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι ή ακόμη και να λειτουργήσουν σαν ένα είδος ψηφιακού θεραπευτή.