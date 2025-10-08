ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα
Επιχειρήσεις
16:27 - 08 Οκτ 2025

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Reporter.gr Newsroom
Οι μετοχές των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης σημειώνουν πτώση σήμερα, εν μέσω ανησυχιών ότι οι τελευταίες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει την εγχώρια αγορά χάλυβα ενδέχεται να απειλήσουν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ότι σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στο χάλυβα και να μειώσει δραστικά τις εισαγωγικές ποσοστώσεις, επιδιώκοντας να προσφέρει «ισχυρή και μόνιμη προστασία» στη βιομηχανία χάλυβα της περιοχής.

Η πρόταση περιλαμβάνει την προσπάθεια περιορισμού του όγκου των εισαγωγών χωρίς δασμούς σε 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως, που αντιστοιχεί σε μείωση 47% σε σύγκριση με τις ποσοστώσεις χάλυβα για το 2024, και διπλασιασμό των δασμών στο 50% για τυχόν υπερβολικές εισαγωγές. Τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε απάντηση στην ανακοίνωση της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε ότι η πρόταση είναι υπερβολική και απειλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων με υψηλότερο κόστος παραγωγής και διοικητικές δαπάνες.

Η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια της ACEA, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων προμηθεύονται περίπου το 90% των άμεσων αγορών χάλυβα τους στην ΕΕ και «ανησυχούν ιδιαίτερα για τον πληθωριστικό αντίκτυπο που θα έχει η αποτελεσματική συνέχιση του μέτρου προστασίας στις τιμές της ευρωπαϊκής αγοράς».

Όσον αφορά στις μεμονωμένες μετοχές, η γερμανική BMW σημειώνει πτώση περίπου 7%. Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μόναχο, η οποία βρίσκεται σε πορεία για τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών από το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα κέρδη της την Τρίτη, επικαλούμενη την αργή ανάπτυξη στην Κίνα και τη συνεχιζόμενη επίδραση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές.

Οι μετοχές της γερμανικής Mercedes-Benz Group, της Porsche και της Volkswagen σημειώνουν πτώση άνω του 1,5%. Οι μετοχές της γαλλικής Renault καταγράφουν με πτώση 2,3%.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 16:43
