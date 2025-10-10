Στο «μικροσκόπιο» της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής η Google

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ενεργοποίησε την Παρασκευή (10/10) νέες αρμοδιότητες για την εποπτεία των δραστηριοτήτων αναζήτησης της Google, βάζοντας τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό στο επίκεντρο περαιτέρω ρυθμιστικών ενεργειών.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επιβεβαίωσε ότι αποδίδει στη Google «στρατηγική θέση στην αγορά» για τις υπηρεσίες γενικής αναζήτησης και διαφήμισης μέσω αναζήτησης. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης, ενώ άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνονται.

«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης αναζήτησης, με περισσότερο από το 90% των αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της», ανέφερε ο Will Hayter, εκτελεστικός διευθυντής για τις ψηφιακές αγορές στην CMA.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που λάβαμε μετά την προτεινόμενη απόφασή μας, σήμερα απονέμουμε στις υπηρεσίες αναζήτησης της Google το καθεστώς στρατηγικής αγοράς».

Η Google υποστήριξε ότι η υπηρεσία αναζήτησής της συνεισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι η χώρα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής δαπανηρούς περιορισμούς σε κάποιες από τις δημοφιλείς υπηρεσίες της.

«Πολλές από τις ιδέες για παρεμβάσεις που έχουν διατυπωθεί σε αυτή τη διαδικασία θα εμπόδιζαν την καινοτομία και την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως επιβραδύνοντας την κυκλοφορία προϊόντων σε μια εποχή βαθιάς καινοτομίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Oliver Bethell, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού της Google.

Πρόσθεσε ότι η Google ελπίζει να δει «αποτελέσματα που θα αντικατοπτρίζουν τέτοιες φιλοδοξίες στους κρίσιμους μήνες που έρχονται».