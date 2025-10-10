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Πάνω από 110 ελληνογερμανικά Β2Βs στον ναυτιλιακό κλάδο - 13 με 16 Οκτωβρίου η επιχειρηματική αποστολή από τη Γερμανία
Επιχειρήσεις
13:27 - 10 Οκτ 2025

Πάνω από 110 ελληνογερμανικά Β2Βs στον ναυτιλιακό κλάδο - 13 με 16 Οκτωβρίου η επιχειρηματική αποστολή από τη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες από 110 B2Bs επαφές μεταξύ 43 ελληνικών και 11 γερμανικών επιχειρήσεων του ναυτιλιακού κλάδου θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής αποστολής από τη Γερμανία, που θα λάβει χώρα στον Πειραιά 13 – 16 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Πρόκειται για δράση η οποία αναλαμβάνεται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWΕ) της Γερμανίας και στόχο έχει τη σύσφιξη των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων γερμανικών και ελληνικών εταιρειών όπως και Ελλήνων επαγγελματιών με δραστηριότητα στη ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία.

Στα προαναφερόμενα B2Bs θα λάβουν μέρος οι γερμανικές εταιρείες:

  • JDS GmbH - Λύσεις θαλάσσιας ανάλυσης δεδομένων
  • Goetze KG Armaturen - Βιομηχανικές βαλβίδες υψηλής ασφάλειας
  • KEM Küppers Elektromechanik GmbH - Τεχνολογία μέτρησης ροής υγρών
  • Ostsee Marine Solutions GmbH - Κατασκευή θαλάσσιων πορτών και θυρίδων
  • Promarin – Propeller und Marinetechnik GmbH - Έλικες και συστήματα πρόωσης
  • Rötelmann GmbH - Τεχνολογία βαλβίδων και υδραυλικών συστημάτων ελέγχου
  • SAACKE GmbH - Συστήματα καύσης και λέβητες για ναυτιλία και βιομηχανία
  • SCHOTTEL GmbH - Συστήματα πρόωσης και ελιγμών πλοίων
  • Trusteddocks.com GmbH - Εύρεση ναυπηγείων για επισκευές και κατασκευές πλοίων
  • Ingenieurbüro Weselmann GmbH & Co.KG - Τεχνικές συμβουλές και εκτιμήσεις πλοίων
  • Xpress Seals GmbH - Κατασκευή εξατομικευμένων στεγανοποιητικών για υδραυλικά

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και την υποστήριξη της Navigator Shipping Consultants Ltd., διοργανώνουν ένα ολοήμερο συμπόσιο με θέμα «CleanTech for Shipbuilding & Shipping | Maritime Technologies», στις 14 Οκτωβρίου 2025 στον Πειραιά, φέρνοντας σε επαφή τους stakeholders από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία με γερμανικούς παρόχους κορυφαίας τεχνολογίας.

Τα προφίλ των γερμανικών εταιρειών που συμμετέχουν στην τετραήμερη επιχειρηματική αποστολή στον Πειραιά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου. Επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου που ενδιαφέρονται για σχετικές συναντήσεις, μπορούν να επισκεφτούν την ενότητα Δηλώστε συμμετοχή: Συμπόσιο και B2B meetings, έως τις 10 Οκτωβρίου. Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται η online δήλωση συμμετοχής.

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