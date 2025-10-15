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BofA: Αύξηση 23% των κερδών το γ&#039; τρίμηνο με ώθηση από τις επενδυτικές δραστηριότητες
Επιχειρήσεις
14:24 - 15 Οκτ 2025

BofA: Αύξηση 23% των κερδών το γ' τρίμηνο με ώθηση από τις επενδυτικές δραστηριότητες

Reporter.gr Newsroom
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Η Bank of America (BofA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη κυρίως στα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες. 

Η τράπεζα κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή 1,06 δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των 95 σεντ της LSEG, ενώ τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια, συγκριτικά με τα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια που αναμένονταν.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη της Bank of America αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,06 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα συνολικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 10,8%. Όπως και οι άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, η Bank of America επωφελήθηκε σημαντικά από τις δραστηριότητές της στη Wall Street, οι οποίες συνέβαλαν στην ενίσχυση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 380 εκατομμύρια δολάρια πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών της StreetAccount. Η διαπραγμάτευση μετοχών συνέβαλε, επίσης, σημαντικά, με τα έσοδα να αυξηθούν κατά 14% φτάνοντας τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 200 εκατομμύρια πάνω από τις εκτιμήσεις. Παράλληλα, η διαπραγμάτευση σταθερού εισοδήματος αυξήθηκε κατά 5% στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι μετοχές της τράπεζας έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 14% από την αρχή της χρονιάς, αντανακλώντας τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις επιδόσεις της.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 14:42
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