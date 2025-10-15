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Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
Πολιτική
14:10 - 15 Οκτ 2025

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αναφέρει ότι η επίτευξη εκεχειρίας και η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί ένα καθοριστικό πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση που θα οδηγήσει στην έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, όπως έχει πράξει πολλαπλώς στο παρελθόν και το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον πρωτοβουλίες.

Δεύτερος πυλώνας, όπως σημείωσε, είναι η ανάγκη σταθεροποίησης στη Γάζα, αλλά και η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. «Η Ελλάδα ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών θα συμβάλλει συνομιλώντας με όλα τα κράτη στην περιοχή». Όσον αφορά στην ανοικοδόμηση η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε η Ελλάδα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Ζωχιού επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι σταθερή στο θέμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως ανέφερε, ήταν η εκεχειρία, η απελευθέρωση των ομήρων και η ανθρωπιστική βοήθεια και υπογράμμισε πως σημασία έχει πλέον η εφαρμογή της συμφωνίας.

«Είμαστε σχετικά αισιόδοξοι ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, μεταφέρει μηνύματα. Ως προς την αναγνώριση της Γάζας, η συζήτηση είναι πολύ πρώιμη. Πρέπει να αποσαφηνιστούν πολλά σημεία του ίδιο του σχεδίου. Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο διάλογο για την επόμενη ημέρα».

Ερωτηθείσα σχετικά με τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, η κα Ζωχιού ανέφερε πως «είναι ένα εμβληματικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σε πολλά μειονοτικά κτήρια της Κωνσταντινούπολης, όπως τα μειονοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτελούνται αντισεισμικές εργασίες. Σύντομα θα ανακοινωθεί ο τόπος που θα μετεγκατασταθεί η Μεγάλη του Γένους Σχολή».

Σημείωσε ακόμη ότι δεν έχουν διαρραγεί οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, ούτε η επικοινωνία. «Επικοινωνούμε με ένα δομημένο τρόπο: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα ΜΟΕ. Είμαστε καταδικασμένοι να επικοινωνούμε και να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να αποφεύγονται εντάσεις», υπογράμμισε.

Σημείωσε πως η Ελλάδα ασκεί τη δική της εξωτερική πολιτική, έχει στρατηγική εταιρική σχέση με την Αίγυπτο, εργαζόμαστε για την εμβάθυνση της σχέσης αυτής. Επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και έχει τους δικούς της προσανατολισμούς.

«Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τη στάση που θα τηρήσουμε στο SAFE. Για την ένταξη μιας τρίτης χώρας απαιτείται η υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας. Με παρέμβαση της Ελλάδας διασφαλίστηκε δικλείδα ασφαλείας και στο άρθρο 16. Όσο υπάρχει το casus belli δεν πρόκειται η Ελλάδα να δεχθεί η Τουρκία στο SAFE. Η άρση του casus belli είναι αναγκαία προϋπόθεση για να εκκινήσει η συζήτηση».

Η εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει καταθέσει νομοσχέδιο για τη δημιουργία γραφείου Ελληνικής Προεδρίας για την προετοιμασία στην προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα.

Όσον αφορά στα πρόσφατα ταξίδια του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο Ταλίν και το Ελσίνκι, η κα Ζωχιού επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά σημεία επαφής με τις χώρες του Βορρά. «Γεωγραφικά βρισκόμαστε στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αποδίδουμε σημασία στην προστασία των συνόρων», τόνισε και πρόσθεσε πως και τα τρία κράτη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια.

Ερωτηθείσα σχετικά ανέφερε πως ο σκιώδης στόλος ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων και με τις δύο χώρες και τόνισε πως αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συνιστά εργαλειοποίηση της ναυτιλίας για επιθετικούς σκοπούς και είναι μια μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 15:14
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