Ηλιόπουλος - Νέα Αριστερά: Ζητάμε να υπερψηφιστεί η άρση ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση

Η Νέα Αριστερά ζητά την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία κατά του προέδρου του κόμματος για συμμετοχή σε αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελεί δείγμα αυταρχισμού της κυβέρνησης και αμφισβητεί το δικαίωμα στη λαϊκή κινητοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την άρση ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι "σήμερα συζητάμε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με την απαραίτητη σοβαρότητα".

Ο Νάσος Ηλιόπουλος σημείωσε ότι "ο Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του ’25 ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε κινητοποιήσεις στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας" και τόνισε πως "το γεγονός ότι έχει έρθει δικογραφία αυτή τη στιγμή στη Βουλή για το ότι μέλος του Κοινοβουλίου, και μάλιστα πρόεδρος κόμματος, βρέθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει τον επικίνδυνο, αυταρχικό κατήφορο που έχει πάρει η χώρα με κεντρική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας".

Αναφερόμενος στη στάση των αρχών, επεσήμανε ότι "η Τροχαία, η οποία με δική της απόφαση είχε κλείσει τον δρόμο, έφτιαξε δικογραφία και για τους αγρότες και για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας", κάτι που –όπως είπε– "δείχνει ότι έχουμε μια βαθιά αυταρχική αντίληψη που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας".

Στηλίτευσε ακόμη το γεγονός ότι "η εισαγγελέας πήρε αυτή τη δικογραφία και αντί να την πετάξει στα σκουπίδια την έστειλε στη Βουλή", επισημαίνοντας πως "δείχνει ακριβώς και το σήμα το οποίο έχετε δώσει εσείς και στην ελληνική δικαιοσύνη — για την ακρίβεια, στην ελληνική δικαστική εξουσία. Γιατί ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι το ζητούμενο. Άλλο δικαστική εξουσία, άλλο δικαιοσύνη".

Απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, ο Νάσος Ηλιόπουλος ρώτησε ευθέως: "Την εμπιστεύεστε την ελληνική Δικαιοσύνη; Ναι ή όχι; Γιατί όποτε συζητάμε για αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας πάντα λέτε "εμείς την εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη”". Και πρόσθεσε: "Εάν όντως την εμπιστεύεστε, να ζητήσετε και να ψηφίσετε υπέρ της άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση".

Εξήγησε πως "ζητάμε να υπερψηφιστεί η άρση ασυλίας πρώτα απ’ όλα γιατί θεωρούμε ντροπή αυτοί οι αγρότες να βρεθούν στο δικαστήριο. Γιατί η δικογραφία των αγροτών προχωράει. Θεωρούμε ντροπή αυτοί οι αγρότες να βρεθούν στο δικαστήριο και να μην είμαστε στο πλάι τους, όπως ήμασταν στα μπλόκα, όπως είμαστε και στον αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει".

Υπογράμμισε ότι "δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό", καθώς "πλέον συζητάμε για το αν στη χώρα κατοχυρώνεται ή όχι το δικαίωμα στη λαϊκή κινητοποίηση" και πως "πηγαίνουμε πολύ πίσω — πιο πίσω κι από το Σύνταγμα του 1864". Θύμισε ότι "το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Ελληνικού Συντάγματος, στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, στο άρθρο 12 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα", για να προσθέσει ότι "αυτό αμφισβητείται πλέον με την πολιτική σας".

Ο Νάσος Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν "καθολικό αυταρχισμό απέναντι στους αγρότες, στις εργατικές κινητοποιήσεις, στο φοιτητικό κίνημα". Θύμισε χαρακτηριστικά ότι "δεν ντράπηκαν να βάλετε ΜΑΤ βράδυ για να συλλάβετε φοιτητές της Αρχιτεκτονικής που με απόφαση συλλόγου έκαναν κινητοποιήσεις ενάντια στις διαγραφές και τα αντισυνταγματικά ιδιωτικά πανεπιστήμια".

Καταλήγοντας, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε πως "είναι πολιτικά απαράδεκτο και αδιανόητο — είναι ντροπή να συζητάμε άρση ασυλίας πολιτικού προσώπου επειδή συμπαραστάθηκε σε μία λαϊκή κινητοποίηση". Όπως είπε, "εσείς το κάνατε, εσείς ανοίξατε αυτό τον δρόμο με τον τρόπο που έχετε βάλει να λειτουργεί και την Ελληνική Αστυνομία και την ελληνική δικαστική εξουσία".

"Εμείς ζητάμε το δικαίωμά μας να βρεθούμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο, να υποστηρίξουμε όχι μόνο τον δικό τους αγώνα, αλλά συνολικά το δικαίωμα στην κινητοποίηση", υπογράμμισε, κλείνοντας με τη φράση: "Να ξέρετε όμως ότι ο αυταρχισμός θα ηττηθεί — και θα ηττηθεί πρώτα απ’ όλα από τους αγώνες του λαού".