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General Motors: Προβλέψεις για μεγάλη κερδοφορία – Στήριξη από τη δασμολογική χαλάρωση
Επιχειρήσεις
15:16 - 21 Οκτ 2025

General Motors: Προβλέψεις για μεγάλη κερδοφορία – Στήριξη από τη δασμολογική χαλάρωση

Reporter.gr Newsroom
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Προς τα πάνω αναθεώρησε η General Motors τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ώθηση στην GM έδωσαν οι καλύτερες από το αναμενόμενο πωλήσεις pickup φορτηγών, καθώς και η πρόσφατη ελάφρυνση των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων θα κυμανθούν μεταξύ 12 και 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, σύμφωνα με δήλωση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εύρος των 10 έως 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις έρχονται σε μια περίοδο που η GM έχει σημειώσει άνοδο στις πωλήσεις SUV και φορτηγών με βενζινοκινητήρα, τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους, εν μέρει λόγω των αλλαγών στην ομοσπονδιακή πολιτική για τις εκπομπές ρύπων.

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