Η Novartis κοντά σε συμφωνία εξαγοράς της Avidity Biosciences: Κίνηση στρατηγικής ενίσχυσης στην βιοτεχνολογία

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της Avidity Biosciences, μιας ανερχόμενης βιοτεχνολογικής εταιρείας που αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες για σπάνιες ασθένειες, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να αποτιμηθεί σε περισσότερα από 70 δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που θα ανεβάσει τη συνολική αξία της Avidity σε πάνω από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακοίνωση της συμφωνίας θα μπορούσε να γίνει ακόμη και την Κυριακή, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα.

Καινοτομία στις σπάνιες ασθένειες

Η Avidity Biosciences, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πειραματικών φαρμάκων για νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μυοτονικής δυστροφίας τύπου 1, μιας σπάνιας και σοβαρής ασθένειας για την οποία σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

Η μετοχή της Avidity ενισχύθηκε την Παρασκευή κατά 1,2%, κλείνοντας στα 49,15 δολάρια, σε μια ένδειξη αυξημένων προσδοκιών της αγοράς για πιθανό deal με τη Novartis.

Η στρατηγική της Novartis

Για τη Novartis, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της με νέα, καινοτόμα φάρμακα. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό από γενόσημα, καθώς αρκετά από τα βασικά της προϊόντα πλησιάζουν στη λήξη των πατεντών τους.

Η Novartis επικεντρώνει τις επενδύσεις της σε τομείς όπως η καρδιολογία, η νευροεπιστήμη, η ογκολογία, η ανοσολογία και οι μεταβολικές ασθένειες, επιχειρώντας να ενισχύσει τη θέση της στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του φαρμάκου.

Δεύτερη εξαγορά μέσα σε δύο μήνες

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη εξαγορά της Novartis μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει την εξαγορά της Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύοντας επίσης σε καινοτόμες βιοτεχνολογικές πλατφόρμες.

Η ενδεχόμενη συμφωνία με την Avidity υπογραμμίζει τη δυναμική επανατοποθέτηση της Novartis στη βιοτεχνολογία και τη δέσμευσή της να ηγηθεί της επόμενης γενιάς θεραπειών για σπάνιες και δύσκολες παθήσεις.