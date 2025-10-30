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Η Societe Generale ξεπέρασε τις προβλέψεις με αύξηση κερδών 11% στο γ’ τρίμηνο
Επιχειρήσεις
10:45 - 30 Οκτ 2025

Η Societe Generale ξεπέρασε τις προβλέψεις με αύξηση κερδών 11% στο γ’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Societe Generale ανακοίνωσε άνοδο 11% στα καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής τράπεζας, Σλαβομίρ Κρούπα, εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του κόστους.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,52 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των αναλυτών που έκανε λόγο για 1,31 δισ. ευρώ.

Ο Κρούπα δήλωσε ότι τα αποτελέσματα «μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε με σιγουριά προς την επίτευξη όλων των ετήσιων στόχων μας».

Από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση της SocGen, πριν από περισσότερο από δύο χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ο δείκτης CET1, που αντανακλά την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας, βελτιώθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο και ανήλθε στο 13,7%, αυξάνοντας πιθανώς το περιθώριο για πρόσθετες διανομές κεφαλαίων στους μετόχους.

Η μετοχή της SocGen έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της από την αρχή του έτους, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες αποδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ο αναλυτής της KBW, Thomas Hallett, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ως «ένα ακόμη τρίμηνο σταθερής προόδου» και πρόσθεσε ότι αυτά «πιθανότατα θα ωθήσουν τη μετοχή σε άνοδο στη σημερινή συνεδρίαση».

Όλες οι βασικές επιχειρηματικές μονάδες της Societe Generale –συμπεριλαμβανομένων της γαλλικής λιανικής τραπεζικής, της ιδιωτικής τραπεζικής και της ασφαλιστικής δραστηριότηταςξεπέρασαν τις προβλέψεις σε επίπεδο κερδοφορίας.

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