Γερμανία: Κατακόρυφη πτώση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη χημική βιομηχανία

Το κλίμα στη χημική βιομηχανία της Γερμανίας επιδεινώθηκε απότομα τον Οκτώβριο, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να υποχωρεί στις -19,4 μονάδες, από -12,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Οι εταιρείες εμφανίζονται αισθητά πιο απαισιόδοξες για το μέλλον, καθώς οι προσδοκίες τους έπεσαν από -3,7 σε -13,3 μονάδες. Παράλληλα, η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης έγινε σημαντικά πιο αρνητική, υποχωρώντας από -19,8 σε -25,3 μονάδες.

«Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, τα μέτρα στήριξης της γερμανικής κυβέρνησης δεν αρκούν για να αναστρέψουν την τάση», δήλωσε η Άννα Βολφ, ειδική αναλύτρια του ινστιτούτου ifo για τον κλάδο.

Η αυξημένη ανταγωνιστική πίεση από το εξωτερικό αναγκάζει πολλές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους: ο δείκτης για τα σχέδια τιμών κατρακύλησε έντονα σε αρνητικό έδαφος, πέφτοντας στις -10,6 μονάδες, από +0,6 τον προηγούμενο μήνα.

Ταυτόχρονα, η πορεία των παραγγελιών παραμένει εξαιρετικά ασθενής, ενώ οι εταιρείες δεν προσδοκούν βοήθεια ούτε από το εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση του ανεκτέλεστου όγκου παραγγελιών, στις -68,9 μονάδες, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα και πλέον ετών.

Η αξιοποίηση παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε στο 71%, πολύ κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών, που ήταν 81%.

«Ο συνδυασμός έλλειψης ανταγωνιστικότητας, πτώσης των τιμών πώλησης παρά το υψηλό κόστος, και αδύναμης ζήτησης, αναγκάζει τις εταιρείες να περιορίσουν τις επενδύσεις και να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις προσωπικού», δήλωσε η Βολφ.