Κομισιόν: Επέβαλε πρόστιμο €120 εκατ. στο X για παραπλανητικό «μπλε σήμα» και έλλειψη διαφάνειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X λόγω παραβιάσεων του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), επικεντρώνοντας σε τρία βασικά ζητήματα: τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την περιορισμένη πρόσβαση των ερευνητών σε δημόσια δεδομένα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χρήση του «μπλε σήματος» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να αποκτήσει την κατάσταση «επαληθευμένου» χωρίς ουσιαστική επαλήθευση. Αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση της αυθεντικότητας των λογαριασμών και εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, πλαστοπροσωπίες και άλλες μορφές χειραγώγησης. Παρότι η DSA δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση, απαγορεύει στις πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι ένας χρήστης είναι επαληθευμένος.

Παράλληλα, το αποθετήριο διαφημίσεων της X χαρακτηρίζεται ανεπαρκές ως προς τη διαφάνεια. Η Επιτροπή τονίζει ότι λείπουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως το περιεχόμενο και το θέμα της διαφήμισης και η νομική οντότητα που την πληρώνει, δυσχεραίνοντας την ανεξάρτητη αξιολόγηση κινδύνων από ερευνητές και το κοινό.

Τέλος, η πλατφόρμα απέτυχε να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, μέσω περιοριστικών διαδικασιών, παραβιάζοντας τη DSA. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση μη συμμόρφωσης της Κομισιόν με σχετικό πρόστιμο.

Ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας, υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι η τιμωρία της πλατφόρμας, αλλά η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Στην πλατφόρμα X δίνεται προθεσμία 60 εργάσιμων ημερών για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει σχετικά με το μπλε σήμα και 90 εργάσιμων ημερών για την υποβολή σχεδίου δράσης για τις παραβάσεις που αφορούν το αποθετήριο διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών στα δημόσια δεδομένα.