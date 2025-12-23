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Η Paramount ανεβάζει την προσφορά της για την Warner Bros, αλλά οι μέτοχοι ζητούν περισσότερα
Επιχειρήσεις
18:22 - 23 Δεκ 2025

Η Paramount ανεβάζει την προσφορά της για την Warner Bros, αλλά οι μέτοχοι ζητούν περισσότερα

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία προσφορά της Paramount και της Skydance για την εξαγορά της Warner Bros Discovery δεν θεωρείται ακόμη αρκετά ελκυστική από τον σημαντικό μέτοχο Χάρις Όουκμαρκ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Reuters τη Δευτέρα (22/12).

Ο Όουκμαρκ, πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Warner Bros, κατέχοντας 96 εκατομμύρια μετοχές ή περίπου το 4% του μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανέφερε ότι περιμένει μεγαλύτερη πρόταση από την Paramount, η οποία ανήκει στην οικογένεια Έλισον.

«Οι αλλαγές στη νέα προσφορά της Paramount ήταν απαραίτητες, αλλά όχι επαρκείς», τόνισε σε email στο Reuters ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Χάρις Όουκμαρκ και Διευθυντής Έρευνας των ΗΠΑ, Άλεξ Φιτς. «Βλέπουμε τις δύο συμφωνίες ως ανατροπή και υπάρχει κόστος στην αλλαγή πορείας. Εάν η Paramount ενδιαφέρεται σοβαρά να κερδίσει, θα χρειαστεί να παράσχει μεγαλύτερο κίνητρο».

Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount

Τη Δευτέρα, η Paramount αναθεώρησε την προσφορά της, ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση του ιστορικού στούντιο του Χόλιγουντ, προκειμένου να ενισχύσει την πρότασή της.

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, του οποίου ο γιος Ντέιβιντ είναι ιδιοκτήτης της Paramount, εγγυάται πλέον προσωπικά 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσφορά για την εξασφάλιση της Warner Bros, η οποία κατέχει το HBO Max και τα franchise Χάρι Πότερ, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Σούπερμαν.

Ορισμένοι επενδυτές της Warner Bros είχαν εκφράσει αμφιβολίες για την προσφορά, λόγω ερωτημάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση, μεγάλο μέρος της οποίας φυλασσόταν σε ανακλητό καταπίστευμα.

Η Paramount αύξησε επίσης την αμοιβή που θα καταβάλει στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία, προκειμένου να ανταγωνιστεί την προσφορά της Netflix, χωρίς ωστόσο να αυξήσει την τιμή των 30 δολαρίων ανά μετοχή.

Αντιδράσεις μετόχων και διοικητικού συμβουλίου

Οι επενδυτές της Warner Bros έχουν πλέον προθεσμία έως τις 21 Ιανουαρίου, που παρατάθηκε από τις 8 Ιανουαρίου, για να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν την προσφορά.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους να απορρίψουν την προηγούμενη προσφορά της Paramount υπέρ της προσφοράς της Netflix, επικαλούμενο ότι η χρηματοδότηση της Paramount δεν παρέχει «πλήρη εγγύηση».

Παρά την χαμηλότερη προσφορά μετρητών της Netflix ύψους 23,25 δολαρίων ανά μετοχή, το διοικητικό συμβούλιο χαρακτήρισε τη συμφωνία ανώτερη, καθώς η χρηματοδότηση ήταν πιο ασφαλής και περιλάμβανε 4,50 δολάρια σε μετοχές κοινής μετοχής της Netflix, καθώς και τα έσοδα που μπορεί να λάβει η Warner Bros από την απόσχιση της Discovery Global.

Ο Γιουσέφ Γκέριανι, επικεφαλής επενδύσεων της IHT Wealth Management στο Σικάγο, η οποία κατέχει 16.000 μετοχές της Warner Bros, 6.500 μετοχές της Netflix και 60.000 μετοχές της Paramount, σχολίασε ότι «ο πόλεμος των προσφορών μιλάει για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros».
«Είναι πραγματικά σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να προσθέσεις κορυφαία μέσα ενημέρωσης στο χαρτοφυλάκιό σου», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι πιθανότατα θα ακολουθήσει τη συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την πώληση. «Γνωρίζουν την επιχείρηση από την αρχή μέχρι το τέλος και έχουν καλύτερη κατανόηση των λεπτομερειών που σχετίζονται με τη συμφωνία από εμάς».

Ο επενδυτής Τόμας Πόλινγκ, ο οποίος κατέχει 484.000 μετοχές της Warner Bros και 639.000 μετοχές της Paramount, δήλωσε ότι πιθανότατα θα αποδεχτεί την αναθεωρημένη προσφορά, εάν η Netflix δεν αντιταχθεί, επειδή η Paramount έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εξασφαλίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Η εγγύηση του Έλισον «προσθέτει μεγάλη σταθερότητα σε αυτήν την προσφορά και αυτό εξαλείφει μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας χρηματοδότησης», τόνισε.

Σημειώνεται πως οι Γκέριανι και Πόλινγκ δεν είναι οι μόνοι επενδυτές με μετοχές και στα δύο ανταγωνιστικά στούντιο. Οι Vanguard, State Street και BlackRock είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι της Warner Bros, κατέχοντας συνολικά τουλάχιστον το 22% της εταιρείας, και συγχρόνως ανήκουν στους δέκα κορυφαίους επενδυτές της Paramount και της Netflix.

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