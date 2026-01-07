BlueScope Steel: Τέταρτο «όχι» σε πρόταση εξαγοράς 8,92 δισ. δολαρίων

Η BlueScope Steel (BSL.AX) απορρίπτει πρόταση εξαγοράς ύψους 13,2 δισ. αυστραλιανών δολαρίων (8,92 δισ. δολάρια ΗΠΑ) από τη SGH (SGH.AX) και την αμερικανική Steel Dynamics (STLD.O), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αυστραλιανή χαλυβουργία, κατηγορώντας τους υποψήφιους αγοραστές ότι επιχειρούν να την αποκτήσουν «σε εξευτελιστική τιμή».

Η μετοχή της BlueScope έκλεισε την Τετάρτη με άνοδο 1,12% στα 29,87 δολάρια Αυστραλίας, λίγο κάτω από την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή που είχε δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα. Το διοικητικό συμβούλιο της BlueScope ανέφερε ότι η προσφορά —η οποία αποτελεί την τέταρτη προσέγγιση της Steel Dynamics προς την εταιρεία με έδρα τη Μελβούρνη από τα τέλη του 2024— υποτιμά «σε πολύ μεγάλο βαθμό» την αξία της εταιρείας.

Όχι για τέταρτη φορά

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρη – αυτή η πρόταση ήταν μια προσπάθεια να αποσπαστεί η BlueScope από τους μετόχους της σε εξευτελιστική τιμή», δήλωσε η πρόεδρος της BlueScope, Jane McAloon.

«Είναι η τέταρτη φορά που λέμε όχι και η απάντηση παραμένει η ίδια: η BlueScope αξίζει σημαντικά περισσότερα από όσα προσφέρθηκαν».

Σύμφωνα με το Reuters, η SGH και η Steel Dynamics δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο εκτός ωρών λειτουργίας στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η BlueScope ανέφερε ότι η προσφορά θα προσαρμοζόταν με βάση μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων και ότι θα απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί, γεγονός που θα μείωνε ουσιαστικά την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, ενώ η πρόταση χρηματοδοτείται με δανεισμό και η ίδια η BlueScope είχε «ουσιαστικά» μηδενικό καθαρό δανεισμό το περασμένο έτος, «οι υποψήφιοι αγοραστές επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τον ισολογισμό της BlueScope για να χρηματοδοτήσουν την ευκαιριακή πρόταση εξαγοράς τους». Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η SGH —η οποία ελέγχεται από τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Kerry Stokes— θα αγόραζε τη BlueScope και στη συνέχεια θα μεταβίβαζε τα περιουσιακά στοιχεία της στη Βόρεια Αμερική στη Steel Dynamics.

Παρότι η μετοχή της BlueScope διαπραγματεύεται κοντά στην τιμή της προσφοράς, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά θεωρεί πιθανή την υλοποίηση της συμφωνίας, ορισμένοι επενδυτές δήλωσαν ότι ακόμη και πριν από την απόρριψη, το τίμημα θα έπρεπε να είναι υψηλότερο για να εξασφαλίσει τη στήριξή τους.

«Είναι θετικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη BlueScope, όμως με βάση τις αποτιμήσεις μας θεωρούμε ότι η προσφορά δεν είναι επαρκής», δήλωσε ο Jamie Hannah, αναπληρωτής επικεφαλής επενδύσεων της VanEck, επενδυτή τόσο στη BlueScope όσο και στη SGH.

«Με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, θα πρέπει να αυξήσουν την προσφορά αν θέλουν να πείσουν τους μετόχους».

Η AustralianSuper, ο μεγαλύτερος μέτοχος της BlueScope με ποσοστό 12,5%, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η στάση της θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς τα αυστραλιανά συνταξιοδοτικά ταμεία συχνά διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε εταιρικές συναλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι η AustralianSuper είχε ματαιώσει το 2023 την προσφορά εξαγοράς ύψους 10,6 δισ. δολαρίων της Brookfield για την Origin Energy, κρίνοντας ότι υποτιμούσε την αυστραλιανή ενεργειακή εταιρεία.