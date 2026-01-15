Ericsson: Νέος γύρος περικοπών με 1.600 θέσεις εργασίας στο στόχαστρο

Σε νέο κύκλο αναδιάρθρωσης προχωρά η Ericsson, καθώς η σουηδική πολυεθνική του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σχεδιάζει την κατάργηση περίπου 1.600 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι περικοπές αφορούν το εργατικό δυναμικό στη Σουηδία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα, όπως ορίζει η σουηδική εργατική νομοθεσία. Η διαδικασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα προσαρμογής της Ericsson στις συνθήκες της αγοράς.

Πίεση από τη χαμηλή ζήτηση στον κλάδο

Η Ericsson βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε πορεία περιορισμού δαπανών και αναδιάρθρωσης, σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χαρακτηρίζεται από μειωμένες επενδύσεις. Όπως και ο βασικός ανταγωνιστής της, η Nokia, η εταιρεία έχει επηρεαστεί από την υποτονική ζήτηση των παρόχων τηλεπικοινωνιών.

Παρά τις αρχικές προσδοκίες για εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών ομίλων δεν υλοποιήθηκαν στον βαθμό που είχε προβλεφθεί, με αποτέλεσμα τη συμπίεση των παραγγελιών και των εσόδων των προμηθευτών εξοπλισμού.

Ο νέος γύρος περικοπών έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα μειώσεων προσωπικού. Το 2023, η Ericsson είχε ανακοινώσει παγκόσμιο σχέδιο περικοπής 8.500 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 8% του συνολικού της προσωπικού.

Οι μειώσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, με την εταιρεία να καταργεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην Ισπανία και τον Καναδά μέσα στο 2025, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσαρμόσει το λειτουργικό της μοντέλο στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Πίεση και στη μετοχή

Η εικόνα της εταιρείας αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή της πορεία. Η μετοχή της Ericsson έχει καταγράψει πτώση περίπου 8,5% τους τελευταίους 12 μήνες, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία του κλάδου, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της Ericsson επιμένει ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης είναι αναγκαία, προκειμένου η εταιρεία να παραμείνει ανταγωνιστική και να ανταποκριθεί στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς τηλεπικοινωνιών.