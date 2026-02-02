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ifo: Οριακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία
Επιχειρήσεις
09:36 - 02 Φεβ 2026

ifo: Οριακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική χημική βιομηχανία παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου ifo. 

Πιο αναλυτικά, παρότι ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις -23,5 μονάδες από -24,6* μονάδες τον Δεκέμβριο, η τρέχουσα κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά, υποχωρώντας στις -34,9 μονάδες από -29,7* μονάδες τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι προσδοκίες βελτιώθηκαν σημαντικά, ανεβαίνοντας από -19,3* μονάδες σε -11,4 μονάδες τον Ιανουάριο.

«Η χημική βιομηχανία είναι κάπως λιγότερο απαισιόδοξη για το μέλλον, ωστόσο η τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένει αδύναμη», δήλωσε η ειδικός του ifo για τη βιομηχανία, Άννα Βολφ.

Ενώ στο τέλος του 2025 επικρατούσε ακόμη κλίμα κρίσης, η ζήτηση σταθεροποιήθηκε ελαφρώς τον Ιανουάριο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από μήνες. Ο σχετικός δείκτης εκτινάχθηκε από τις -23,7 στις +3,4 μονάδες. Τα βιβλία παραγγελιών καλύπτουν πλέον 1,8 μήνες παραγωγής, έναντι 1,4 μηνών τον Οκτώβριο.

Παρά αυτά τα θετικά σημάδια, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αξιολογούν το συνολικό επίπεδο παραγγελιών ως πολύ χαμηλό, στις -47,1 μονάδες. Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στη χημική βιομηχανία ανέρχεται στο 72,7%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που είναι 80,9%. Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να μειώσουν την παραγωγή τους τους επόμενους μήνες και να προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπές προσωπικού.

«Η συνεχιζόμενη πίεση στις τιμές και η αβεβαιότητα στο εξωτερικό εμπόριο λόγω της απειλής επιβολής δασμών επιβαρύνουν τη χημική βιομηχανία», σημείωσε η Βολφ.

*Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία

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