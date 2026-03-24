Jefferies: «Άλμα» 10% μετά τα σενάρια εξαγοράς της

Η μετοχή της Jefferies σημειώνει άνοδο της τάξης του 10% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι η Sumitomo Mitsui Financial Group εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Sumitomo Mitsui Financial Group, η οποία ήδη κατέχει ποσοστό περίπου 20% στην Jefferies, έχει συγκροτήσει μια μικρή ομάδα εργασίας για να προετοιμάσει πιθανά σενάρια κίνησης, σε περίπτωση που η μετοχή της εταιρείας υποχωρήσει και δημιουργηθεί ευκαιρία εξαγοράς. Οι πληροφορίες βασίζονται σε πηγές με γνώση των σχεδιασμών.

Παράλληλα, η Jefferies βρίσκεται υπό πίεση λόγω ανησυχιών που εκφράζουν επενδυτές σχετικά με τις πρακτικές δανεισμού και το επίπεδο ρίσκου που αναλαμβάνει. Οι προβληματισμοί αυτοί εντάθηκαν μετά την έκθεσή της στη χρεοκοπημένη βρετανική Market Financial Solutions και στην αμερικανική εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, σε υποθέσεις που συνδέονται με φερόμενες απάτες.