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Commerzbank: Απορρίπτει πρόταση UniCredit και επιμένει στην ανεξαρτησία της
Επιχειρήσεις
18:36 - 07 Απρ 2026

Commerzbank: Απορρίπτει πρόταση UniCredit και επιμένει στην ανεξαρτησία της

Reporter.gr Newsroom
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Η Commerzbank έστειλε σαφές μήνυμα μετά τις συνομιλίες με την ιταλική UniCredit SpA, απορρίπτοντας την πρόταση εξαγοράς και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ανεξαρτησίας. Σε ανακοίνωσή της, η γερμανική τράπεζα τόνισε ότι, παρά τις επαφές των τελευταίων εβδομάδων, «μια συμφωνημένη λύση δεν είναι προς το παρόν εμφανής», ενώ η προσφορά χαρακτηρίζεται επιθετική και ανασφαλής, εμποδίζοντας τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια επιτυχημένη συμφωνία.

Η Commerzbank είχε ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για την πρόταση, καθώς η UniCredit αναγνωρίζει ότι το χαμηλό premium μειώνει τις πιθανότητες ευρείας αποδοχής από τους επενδυτές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πρόταση αποσκοπεί κυρίως στην υπέρβαση του ορίου του 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Commerzbank. Η γερμανική τράπεζα υπογραμμίζει ότι η πρόταση δεν αποδεικνύει δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον αξίας για τους μετόχους πέρα από την υπάρχουσα αυτόνομη στρατηγική και θα ανακοινώσει ενισχυμένους χρηματοοικονομικούς στόχους μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 8 Μαΐου.

Παρά την απόρριψη, η Commerzbank δηλώνει ανοιχτή σε προτάσεις που προσφέρουν σαφή αξία για τους μετόχους. Από την πλευρά της, η UniCredit υποστηρίζει ότι η στενότερη συνεργασία των δύο τραπεζών θα ενισχύσει τη Commerzbank για τις μελλοντικές προκλήσεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσφοράς.

Η έκθεση της KPMG για λογαριασμό της UniCredit εκτιμά ότι ο συνδυασμός θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, αλλά αναγνωρίζει και σημαντικούς κινδύνους: η ενοποίηση θα ήταν πολύπλοκη, χρονοβόρα και απαιτητική σε πόρους, θα μπορούσε να αποσπάσει τη διοίκηση από τις καθημερινές λειτουργίες και να επηρεάσει αρνητικά σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επιδιώκει εδώ και πάνω από έναν χρόνο την εξαγορά της Commerzbank, αλλά η προσπάθεια συναντά έντονες αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank μετά την UniCredit.

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