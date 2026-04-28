Μασκ vs OpenAI - Microsoft: Ξεκίνησε η «μητέρα των νομικών μαχών» για την τεχνητή νοημοσύνη

Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ Έλον Μασκ, OpenAI και Microsoft ξεκίνησε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με τις δύο πλευρές να συγκρούονται για τη μετεξέλιξη της OpenAI από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κερδοσκοπική εταιρεία και τις οικονομικές και θεσμικές συνέπειες αυτής της αλλαγής.

Ο Μασκ, ο οποίος ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισ. δολαρίων, υποστηρίζει ότι η OpenAI εγκατέλειψε την αρχική της αποστολή, που ήταν η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, και μετατράπηκε σε εμπορικό κολοσσό με τη στήριξη της Microsoft. Παράλληλα, ζητά να επιστρέψει η εταιρεία στον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα και να απομακρυνθούν από τη διοίκηση ο Σαμ Άλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επέπληξε τις δύο πλευρές για τις δημόσιες αντεγκλήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κάλεσε να απέχουν από περαιτέρω σχολιασμό της υπόθεσης. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπεράσπιση του Μασκ, η οποία έκανε λόγο για «κλοπή φιλανθρωπικού οργανισμού» και κατηγόρησε την ηγεσία της OpenAI για προδοσία της αρχικής αποστολής της εταιρείας.

Η πλευρά Μασκ υποστηρίζει ότι ο ίδιος επένδυσε περίπου 38 εκατ. δολάρια στην OpenAI στα πρώτα της βήματα και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και ανάπτυξή της, ενώ η μετέπειτα εμπορική στροφή της εταιρείας παραβίασε τη συμφωνημένη αποστολή της. Στο ίδιο πλαίσιο, ο δικηγόρος του ανέφερε ότι χωρίς τον Μασκ η OpenAI δεν θα είχε υπάρξει στη σημερινή της μορφή.

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI και η Microsoft αναμένεται να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ γνώριζε και είχε αποδεχθεί τη σταδιακή εμπορική εξέλιξη της εταιρείας, ενώ η μήνυση κατατέθηκε μόνο όταν δεν ανέλαβε ηγετικό ρόλο και όταν ίδρυσε τη δική του ανταγωνιστική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπεράσπιση της OpenAI τονίζει επίσης ότι η μετατροπή ενός μη κερδοσκοπικού φορέα σε υβριδική ή κερδοσκοπική δομή είναι θεμιτή εφόσον εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, παραλληλίζοντάς την με την εμπορική λειτουργία ενός καταστήματος μέσα σε μουσείο. Η Microsoft, από την πλευρά της, κατηγορεί τον Μασκ ότι επιδιώκει να πλήξει έναν ανταγωνιστή προς όφελος της δικής του εταιρείας.

Η υπόθεση αφορά μια από τις πιο ισχυρές συνεργασίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η OpenAI, που ξεκίνησε το 2015 με στόχο την ασφαλή ανάπτυξη της AI, εξελίχθηκε σε εταιρεία με αποτίμηση που ξεπερνά τα 850 δισ. δολάρια, προσελκύοντας τεράστιες επενδύσεις, κυρίως από τη Microsoft.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ, ο Σαμ Άλτμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη δικαστή, με την παρούσα φάση να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους ενόρκους.

Η τελική έκβαση της υπόθεσης θα κρίνει όχι μόνο την κατεύθυνση της OpenAI, αλλά και το κατά πόσο μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες AI στον κόσμο θα μπορέσει να προχωρήσει μελλοντικά σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο.