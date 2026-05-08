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Apple – Intel: Προκαταρκτική συμφωνία για την παραγωγή τσιπ
Επιχειρήσεις
22:22 - 08 Μάι 2026

Apple – Intel: Προκαταρκτική συμφωνία για την παραγωγή τσιπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Apple Inc. και η Intel Corporation κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία, βάσει της οποίας η Intel θα αναλάβει την παραγωγή μέρους των τσιπ που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της Apple, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.  

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τους τελευταίους μήνες κατέληξαν σε μια επίσημη συμφωνία.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί για ποια ακριβώς προϊόντα της Apple θα χρησιμοποιηθούν τα τσιπ που θα κατασκευάζει η Intel, ενώ η Apple διαθέτει ετησίως πάνω από 200 εκατομμύρια iPhone, καθώς και εκατομμύρια iPad και Mac.

Η Intel δραστηριοποιείται τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην παραγωγή ημιαγωγών — μέσω της μονάδας Intel Foundry — κατασκευάζοντας τσιπ είτε για δικά της προϊόντα είτε για τρίτους. Και οι δύο τομείς είχαν εμφανίσει αδυναμίες τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι την ανάληψη της ηγεσίας από τον Λιπ-Μπου Ταν την άνοιξη του 2025, ο οποίος έχει δεσμευτεί για ανασυγκρότηση της εταιρείας.

Ο ρόλος της αμερικανικής κυβέρνησης

Η αμερικανική κυβέρνηση, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να διαδραμάτισε ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας, καθώς είχε ήδη μετατρέψει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους περίπου 9 δισ. δολαρίων σε συμμετοχή 10% στην Intel.

Παράλληλα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, είχε επαφές με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών — μεταξύ αυτών της Apple, της SpaceX και της Nvidia — επιχειρώντας να ενισχύσει συνεργασίες με την Intel. Με τη συμφωνία με την Apple, η εταιρεία φέρεται πλέον να έχει εξασφαλίσει συνεργασίες και με τους τρεις αυτούς μεγάλους παίκτες.

Η Intel είχε μείνει τα προηγούμενα χρόνια πίσω από ανταγωνιστές όπως η TSMC και η Samsung Electronics, λόγω τεχνολογικών καθυστερήσεων και διοικητικών προβλημάτων, γεγονός που οδήγησε πολλούς πελάτες σε άλλους προμηθευτές.

Η νέα διοίκηση της Intel έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί επενδύσεις και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, ενισχύοντας την προσπάθεια επαναφοράς της εταιρείας στον ανταγωνισμό.

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