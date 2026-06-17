Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας σκοπεύει να περικόψει 550 θέσεις εργασίας και να κλείσει ορισμένα προγράμματα στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιορίσει τις δαπάνες του.

Σύμφωνα με τι πληροφορίες της Telegraph, τα προγράμματα των καναλιών, αλλά και των ραδιοφωνικών δικτύων βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ το εγχείρημα της περιστολής δαπανών εμπεριέχεται στα καθήκοντα του νέου γενικού διευθυντή του BBC.

Όπως ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, οι περικοπές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αποσκοπεί στη μείωση περίπου 2.000 θέσεων εργασίας σε διάστημα 3 ετών.

Το προσωπικό αναμένεται να ενημερωθεί αργότερα σήμερα (Τετάρτη, 17/6), ενώ το BBC News θα είναι το πρόγραμμα που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, θα πληγεί περισσότερο από την αναδιάρθρωση.