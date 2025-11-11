Ο τελευταίος χαιρετισμός του θρυλικού Γουόρεν Μπάφετ ως CEO και το μέλλον της Berkshire

Ο Γουόρεν Μπάφετ, στο ετήσιο μήνυμά του ως διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway προς τους μετόχους – μια παράδοση που ξεκίνησε το 1965 – δήλωσε ότι θα «σιγήσει» αφού αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους. Ωστόσο, ο 95χρονος δεν πρόκειται να αποσυρθεί εντελώς ακόμη.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπάφετ δεν θα γράφει πλέον το μήνυμα που συνοδεύει την ετήσια έκθεση της εταιρείας, αλλά θα συνεχίσει να δημοσιεύει ένα ετήσιο μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών και θα «εντείνει» τη φιλανθρωπική του δράση, διαθέτοντας τα 149 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway που εξακολουθεί να κατέχει.

Ο «Μάντης της Ομάχα» έχει γίνει επενδυτικό είδωλο – ένας δισεκατομμυριούχος με μια απλή, προσιτή εικόνα, κυρίως μέσα από τις επιστολές του προς τους μετόχους. Αν και οι κινήσεις του στις αγορές παρακολουθούνται στενά από επενδυτές σε όλο τον κόσμο, ο Μπάφετ έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υποστηρικτή της Αμερικής, των απλών Αμερικανών – και του καπιταλισμού.

Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκρεγκ Έιμπελ τον επόμενο χρόνο. Ο Έιμπελ, 63 ετών, είναι αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Berkshire και είχε οριστεί διάδοχος του Μπάφετ από το 2021.

Ο Μπάφετ επαίνεσε ξανά τον διάδοχό του, γράφοντας ότι «έχει υπερβεί τις υψηλές προσδοκίες που είχα γι’ αυτόν από τότε που σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είναι ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος της Berkshire».

Ο Μπάφετ έδωσε επίσης μια ενημέρωση για την υγεία του, παραδεχόμενος ότι, «προς έκπληξή του, αισθάνεται γενικά καλά». «Αν και κινούμαι αργά και διαβάζω με αυξανόμενη δυσκολία, βρίσκομαι στο γραφείο πέντε μέρες την εβδομάδα, όπου δουλεύω με υπέροχους ανθρώπους», έγραψε.

Ωστόσο, ο υπερήλικος επενδυτής αναγνωρίζει ότι δεν γίνεται νεότερος. Παραδεχόμενος τον περιορισμένο χρόνο που του απομένει και το τεράστιο ποσό που θέλει να δωρίσει, είπε ότι μετέτρεψε 1.800 μετοχές – αξίας συνολικά 1,35 δισεκατομμυρίου δολαρίων – σε φθηνότερες «μετοχές κατηγορίας Β» και τις παρέδωσε σε τέσσερα ιδρύματα της οικογένειάς του.

«Για να αυξήσω την πιθανότητα να διαθέσουν ουσιαστικά όλη μου την περιουσία πριν αντικατασταθούν από άλλους διαχειριστές, χρειάζεται να επιταχύνω τον ρυθμό των δωρεών μου εν ζωή προς τα τρία οικογενειακά ιδρύματα», ανέφερε.

Ο Μπάφετ δηλώνει ότι έχει υψηλές – αλλά ρεαλιστικές – προσδοκίες πως ο κολοσσός που διηύθυνε επί έξι δεκαετίες θα συνεχίσει να ευημερεί μετά την αποχώρησή του. Οι μετοχές της Berkshire Hathaway (BRK.B) έχουν αυξηθεί πάνω από 10% φέτος, με την εταιρεία να έχει φτάσει σε χρηματιστηριακή αξία 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Συνολικά, οι επιχειρήσεις της Berkshire έχουν ελαφρώς καλύτερες από τις μέσες προοπτικές, καθοδηγούμενες από μερικά μεγάλα και ασυσχέτιστα "διαμάντια"», έγραψε. «Ωστόσο, σε δέκα ή είκοσι χρόνια, θα υπάρχουν πολλές εταιρείες που θα έχουν αποδώσει καλύτερα από την Berkshire· το μέγεθός μας έχει το τίμημά του.»

Το αποτύπωμα του Μπάφετ

Ο Μπάφετ έχει καταφέρει να γίνει σύμβολο δύο φαινομενικά αντίθετων πραγμάτων: ενός ασταμάτητου επιχειρηματία και καπιταλιστή, τυλιγμένου σε μια πατρική, απλή φιγούρα που προσφέρει πρακτικές συμβουλές.

Οι ετήσιες συνελεύσεις της Berkshire Hathaway δεν μοιάζουν με καμία άλλη εταιρική συνάντηση – έχουν χαρακτηριστεί «Γούντστοκ του καπιταλισμού», με εκθεσιακούς χώρους που παρουσιάζουν πολλές από τις επιχειρήσεις του ομίλου.

Ο ίδιος ο Μπάφετ φροντίζει να εμφανίζεται στον χώρο, προωθώντας τις εταιρείες του ομίλου – τρώγοντας παγωτό Dairy Queen, βάζοντας το πρόσωπό του σε περιορισμένης έκδοσης προϊόντα της εκδήλωσης – ενώ η ασφάλειά του προσπαθεί να συγκρατήσει τα πλήθη των μετόχων που θέλουν να του μιλήσουν ή να βγάλουν φωτογραφία μαζί του.

Η επενδυτική του στρατηγική βασίστηκε στη συνεχή αναζήτηση αξίας, με την Berkshire Hathaway να διατηρεί τεράστια αποθέματα μετρητών έως ότου παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Ελάχιστοι άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν κερδίσει αυτό το επίπεδο υπομονής από τους επενδυτές, σε μια αγορά που συνήθως κινείται με βάση τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις.

Ο Μπάφετ περιμένει η εταιρεία να συνεχίσει χωρίς αυτόν. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ταυτότητας της Berkshire έχει πλέον ταυτιστεί με τον ίδιο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον διακριτικό Γκρεγκ Έιμπελ, για παράδειγμα, να βάζει το πρόσωπό του σε ένα μπουκάλι κέτσαπ για να αυξήσει τις πωλήσεις. Το «Γούντστοκ των καπιταλιστών» ίσως γίνει λίγο λιγότερο γιορτινό από εδώ και πέρα.