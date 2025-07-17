Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα σε Τραμπ και Ιαπωνία

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας την Πέμπτη (17/7), με την πτώση των εξαγωγών της Ιαπωνίας να βρίσκεται στο επίκεντρο για δεύτερο συνεχή μήνα, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών προσέλκυσαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το αν θα διώξει τον Τζερόμ Πάουελ από το τιμόνι της Fed.

«Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε», δήλωσε σε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα στον Λευκό Οίκο. «Δεν αποκλείω τίποτα», πρόσθεσε, «αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός αν πρέπει να φύγει για απάτη».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης στην ίδια συνάντηση ότι θα ισχύσει δασμός 25% για τις ιαπωνικές εισαγωγές, λέγοντας ότι δεν αναμένει να καταλήξει σε ευρύτερη συμφωνία με τη χώρα.

Γενικά, στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, οι μεταβολές ήταν περιορισμένες με τους traders να περιμένουν την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,60%, στις 39.901,19 μονάδες, με τον νοτιοκορεατικό Kospi να κλείνει με κέρδη 0,19% στις ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε 0,11% και στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai ενισχύεται με 0,30% περίπου.

Οι ινδικές μετοχές σημειώνουν απώλειες, αφού ο Nifty 50 χάνει γύρω στο 0,15%.

Απολογιστικά:

-Οι μετοχές της Σιγκαπούρης διεύρυναν το ράλι τους για ένατη ημέρα σε νέο υψηλό

-Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

-Το ποσοστό ανεργίας της Αυστραλίας εκτινάχθηκε σε υψηλό 43 μηνών

-Οι εγχώριες εξαγωγές εκτός πετρελαίου της Σιγκαπούρης ξεπέρασαν τις προβλέψεις τον Ιούνιο και σημείωσαν άλμα σε υψηλό 11 μηνών