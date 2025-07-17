ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα σε Τραμπ και Ιαπωνία
Ομόλογα
09:58 - 17 Ιουλ 2025

Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα σε Τραμπ και Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας την Πέμπτη (17/7), με την πτώση των εξαγωγών της Ιαπωνίας να βρίσκεται στο επίκεντρο για δεύτερο συνεχή μήνα, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών προσέλκυσαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το αν θα διώξει τον Τζερόμ Πάουελ από το τιμόνι της Fed.  

«Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε», δήλωσε σε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα στον Λευκό Οίκο. «Δεν αποκλείω τίποτα», πρόσθεσε, «αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός αν πρέπει να φύγει για απάτη».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης στην ίδια συνάντηση ότι θα ισχύσει δασμός 25% για τις ιαπωνικές εισαγωγές, λέγοντας ότι δεν αναμένει να καταλήξει σε ευρύτερη συμφωνία με τη χώρα.

Γενικά, στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, οι μεταβολές ήταν περιορισμένες με τους traders να περιμένουν την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,60%, στις 39.901,19 μονάδες, με τον νοτιοκορεατικό Kospi να κλείνει με κέρδη 0,19% στις ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε 0,11% και στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai ενισχύεται με 0,30% περίπου.

Οι ινδικές μετοχές σημειώνουν απώλειες, αφού ο Nifty 50 χάνει γύρω στο 0,15%.

Απολογιστικά:

-Οι μετοχές της Σιγκαπούρης διεύρυναν το ράλι τους για ένατη ημέρα σε νέο υψηλό
-Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα
-Το ποσοστό ανεργίας της Αυστραλίας εκτινάχθηκε σε υψηλό 43 μηνών
-Οι εγχώριες εξαγωγές εκτός πετρελαίου της Σιγκαπούρης ξεπέρασαν τις προβλέψεις τον Ιούνιο και σημείωσαν άλμα σε υψηλό 11 μηνών

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

81 χρόνια από τη Χιροσίμα: Η μέρα που άρχισε η πυρηνική εποχή
Ειδήσεις

81 χρόνια από τη Χιροσίμα: Η μέρα που άρχισε η πυρηνική εποχή

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές
Νομίσματα

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ