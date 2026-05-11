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Πιέσεις στη βρετανική οικονομία: Οι φόβοι για Στάρμερ εκτοξεύουν τα gilts
Ομόλογα
22:45 - 11 Μάι 2026

Πιέσεις στη βρετανική οικονομία: Οι φόβοι για Στάρμερ εκτοξεύουν τα gilts

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές πιέσεις δέχεται εκ νέου η αγορά βρετανικών κρατικών ομολόγων, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ανησυχίες για την πορεία των δημόσιων οικονομικών οδηγούν τους επενδυτές σε αυξημένες απαιτήσεις αποδόσεων.

Η απόδοση του 30ετούς βρετανικού ομολόγου (gilt), που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους, σημείωσε άνοδο σχεδόν 12 μονάδων βάσης, αγγίζοντας το 5,7%, επίπεδο κοντά στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων περίπου 30 ετών, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, μετά την έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση που ακολούθησε τη βαριά εκλογική ήττα των Εργατικών. Οι αγορές φοβούνται ότι μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη ενός πιο αριστερού πολιτικού προσώπου, με πολιτικές που θα απαιτούσαν μεγαλύτερο δημόσιο δανεισμό και αυξημένες κρατικές δαπάνες.

Οι πιέσεις στα gilts εντάθηκαν περαιτέρω μετά από δημόσια τοποθέτηση του Στάρμερ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στην ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, η παρέμβασή του δεν φάνηκε να καθησυχάζει τις εσωτερικές αντιδράσεις που αναπτύσσονται στους κόλπους των Εργατικών.

Ενδεικτική του κλίματος είναι και η στάση της Κάθριν Γουέστ, πρώην υπουργού και εσωκομματικής επικριτού του Στάρμερ, η οποία παρότι απέσυρε την απειλή για άμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας, εξακολουθεί να ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, η διεθνής συγκυρία επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα της αγοράς ομολόγων. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των ενεργειακών τιμών ενισχύουν τους φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, αυξάνοντας τις πιθανότητες διατήρησης ή και περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη βρετανική οικονομία, καθώς το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια καθιστούν τα βρετανικά ομόλογα πιο ευάλωτα στις διεθνείς αναταράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση του 30ετούς gilt είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκείται στη βρετανική αγορά χρέους.

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