Γερμανικά ομόλογα: Πρώτη εβδομαδιαία άνοδος των αποδόσεων μετά από έναν μήνα

Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό τους εδώ και έναν μήνα, καθώς οι επενδυτές αναπροσάρμοσαν τις τοποθετήσεις τους μετά την αρχική αποκλιμάκωση που προκάλεσε η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου αναφοράς ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 2,93%. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, με τη συνολική εβδομαδιαία αύξηση να φτάνει τις 8 μονάδες βάσης.

Ανοδική ώθηση στις αποδόσεις έδωσαν και οι εξελίξεις στην Ιαπωνία, όπου οι φόβοι ότι η αύξηση των κρατικών δαπανών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό προκάλεσαν σημαντική άνοδο στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων.

Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ημερών, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς εξακολουθεί να κινείται αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό του 3,2% που είχε καταγραφεί στα μέσα Μαΐου.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που επέτρεψε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οδήγησε την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 70 δολάρια ανά βαρέλι, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματα για διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2026.

Παρά ταύτα, οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να απασχολούν τις αγορές. Η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο και οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να θεωρούν πιθανότερη από το αντίθετο μία ακόμη αύξηση έως το τέλος του έτους.

Άνοδο κατέγραψαν και οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων γερμανικών τίτλων, αν και με πιο ήπιο ρυθμό σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, διαμορφώνοντας το φαινόμενο της «απότομης κλίσης της καμπύλης αποδόσεων». Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 2,53%, σημειώνοντας συνολική εβδομαδιαία άνοδο 2 μονάδων βάσης.

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων του διετούς και του δεκαετούς γερμανικού τίτλου διευρύνθηκε σχεδόν στις 41 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου. Σε εβδομαδιαία βάση αυξήθηκε κατά περίπου 8 μονάδες βάσης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διεύρυνση από τα μέσα Απριλίου.

Ο επικεφαλής έρευνας αγορών συναλλάγματος και επιτοκίων της Societe Generale, Κένεθ Μπρου, ανέφερε ότι οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις παρέμειναν συγκρατημένες λόγω των χαμηλότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, ενώ τα μακροπρόθεσμα ομόλογα επηρεάστηκαν κυρίως από τις πιέσεις που μεταφέρθηκαν από την αγορά των ιαπωνικών κρατικών τίτλων.

Όπως επισήμανε, ιδιαίτερη σημασία έχει ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών για το γερμανικό 10ετές, ο οποίος βρίσκεται στο 2,85%. Η απόδοση δεν κατάφερε να υποχωρήσει κάτω από αυτό το επίπεδο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όπως είχε συμβεί τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες περαιτέρω άμεσης αποκλιμάκωσης.

Περιορισμένη ήταν η αντίδραση της αγοράς και σε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο το προσχέδιο του γερμανικού προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει νέο δανεισμό άνω των 203 δισ. ευρώ, έναντι 196,5 δισ. ευρώ που είχαν εγκριθεί στους βασικούς δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το Reuters, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δανεισμό αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τα 50,5 δισ. ευρώ του 2024, πριν η Γερμανία εγκαταλείψει την πολιτική της δημοσιονομικής αυστηρότητας με στόχο την τόνωση της οικονομίας.

Στο επίκεντρο η Γαλλία

Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης. Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού τίτλου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 3,72%, ενώ του αντίστοιχου γαλλικού κατά 2 μονάδες βάσης, στο 3,73%. Στην Ελλάδα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,60%, με το spread έναντι του γερμανικού να ανέρχεται στις 67,7 μονάδες βάσης.

Ξεχώρισε επίσης η διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων, ένδειξη ότι οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για τη χρηματοδότηση της Γαλλίας.

Το spread διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της γαλλικής οικονομίας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley αναθεώρησαν ανοδικά την πρόβλεψή τους για το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα, τοποθετώντας το στο 5,2% του ΑΕΠ, ενώ σε έκθεσή τους επισημαίνουν ότι ο Ιούλιος αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο μήνα για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας.

«Στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, οι βασικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν ήδη μέσα στον Ιούλιο, πριν η κυβέρνηση προετοιμάσει το σχέδιο προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το υποβάλει στο Κοινοβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου», ανέφεραν.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2025 η διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είχε προσεγγίσει τις 90 μονάδες βάσης, όταν η γαλλική κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού.