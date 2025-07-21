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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε στάση αναμονής λόγω δασμών - Ράλι κερδών για τη Ryanair
Χρηματιστήρια
20:15 - 21 Ιουλ 2025

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε στάση αναμονής λόγω δασμών - Ράλι κερδών για τη Ryanair

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών κινήθηκαν μεικτά με τους επενδυτές να περιμένουν να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με μικρή πτώση 0,08% στις 546,58 μονάδες. Περιφερειακά, o γερμανικός DAX έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με άνοδο 0,04% στις 24.298,18 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,23% στις 9.012,99 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,31% στις 7.798,22 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε κέρδη 0,28% στις 14.028,10 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 0,36% στις 40.166,60 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI με οριακές απώλειες 0,03% στις 7.671,77 μονάδες.

Οι βρετανικές εταιρείες εξέδωσαν ρεκόρ προειδοποιήσεων κερδών που σχετίζονται με γεωπολιτικά ζητήματα, σύμφωνα με την EY. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο εξέδωσαν 59 προειδοποιήσεις κερδών το δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως αναφέρει νέα έκθεση της επαγγελματικής εταιρείας υπηρεσιών EY που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι.

Από αυτές τις προειδοποιήσεις, το 46% επικαλέστηκε τις αλλαγές πολιτικής και την γεωπολιτική αβεβαιότητα ως σημαντικό εμπόδιο για τις προοπτικές τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί για αυτήν την αιτία από τότε που άρχισε η έκθεση EY-Parthenon πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, και για σημαντική άνοδο σε σχέση με το 4% των βρετανικών εταιρειών που είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις λόγω γεωπολιτικών παραγόντων το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση της σε διάστημα σχεδόν 3 ετών τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η οποία τόνισε τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επίμονη υψηλή πληθωρισμό και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Επίσημα στοιχεία που δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία αυξήθηκε στο 4,7% τους τρεις μήνες έως τον Μάιο, το υψηλότερο από το 2021.

Άνοδος 6% για τη Ryanair μετά από κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Οι μετοχές της Ryanair στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας σημείωσαν άνοδο περίπου 6% το πρωί της Δευτέρας, μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών 820 εκατ. ευρώ για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέμεναν 716 εκατ. ευρώ σύμφωνα με εκτίμηση της LSEG.

Ο αναλυτής της Citi, Charles Armitage, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ ισχυρά» σε σημείωμά του τη Δευτέρα, τονίζοντας το «ελαφρώς πιο αισιόδοξο σχόλιο για τα ναύλα» της εταιρείας για το σύνολο του έτους.

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