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Άρειος Πάγος: Απορρίπτει τα δημοσιεύματα για «εισήγηση υπέρ των funds και εις βάρος των δανειοληπτών»
Ειδήσεις
19:59 - 21 Ιουλ 2025

Άρειος Πάγος: Απορρίπτει τα δημοσιεύματα για «εισήγηση υπέρ των funds και εις βάρος των δανειοληπτών»

Reporter.gr Newsroom
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Διαψεύδει ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, δημοσίευμα εφημερίδας υπό το τίτλο "εισηγήτρια του Αρείου Πάγου υπέρ των funds και κατά των δανειοληπτών", το οποίο αναπαράχθηκε και από τον ηλεκτρονικό Τύπο. Η υπόθεση αυτή, όπως επισημαίνεται, εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, ο κ. Λυμπερόπουλος αφού κάνει λόγο για παραπληροφόρηση, διευκρινίζει ότι για την επίμαχη υπόθεση "δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία διάσκεψης και ο εισηγητής ουδόλως συνέταξε ή με άλλον τρόπο γνωστοποίησε την εισήγηση του στους μετέχοντες στην Ολομέλεια δικαστικούς λειτουργούς".

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου αναφορικά με την διαρροή της εισήγησης του ορισθέντος Eισηγητή-Aρεοπαγίτη σε υπόθεση μεγάλου ενδιαφέροντος, που εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ενημερώνουμε, ότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία διάσκεψης και ο Εισηγητής ουδόλως συνέταξε ή με άλλον τρόπο γνωστοποίησε την εισήγηση του στους μετέχοντες στην Ολομέλεια δικαστικούς λειτουργούς.

Ενημερώνουμε τους πολίτες για την αποφυγή παραπληροφορήσεων, ότι η διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κατά την Πολιτική Δικονομία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια: α) τη συζήτηση της υπόθεσης σε δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία τοποθετούνται τα διάδικα μέρη και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωστοποιεί την πρόταση του προς το Δικαστήριο, β) τον ορισμό ημερομηνίας διάσκεψης από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία μετέχουν μόνον οι Δικαστές που είχαν λάβει μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης. Η διάσκεψη προγραμματίζεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο, σε συνάρτηση με τις λοιπές ανελαστικές υποχρεώσεις του Δικαστηρίου (συνεδριάσεις των Τμημάτων, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και της Ολομέλειας επί προσφυγών στις αποφάσεις του, που σημειωτέον ειδικά φέτος περιελάμβανε την αξιολόγηση και κρίση για την ένταξη πλέον των τετρακοσίων Πρωτοδικών Ειδικής Επετηρίδας στη Γενική, κλπ), γ) ο Εισηγητής παρουσιάζει στην διάσκεψη την γραπτή εισήγηση του και ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μετεχόντων δικαστών και δ) διεξάγεται ψηφοφορία από το νεότερο στον αρχαιότερο δικαστή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η (εσωτερική) ανεξαρτησία και ελευθερία στη διατύπωση της γνώμης. Επισημαίνουμε, ότι η εισήγηση του Εισηγητή και η διάσκεψη είναι εκ του νόμου μυστικές. Ουδείς τρίτος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση αυτών πριν τη δημοσίευση της απόφασης. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προστατευθούν οι Δικαστές από παρεμβάσεις με οποιονδήποτε τρόπο από τον οποιονδήποτε ο νέος Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει κυρώσεις για την προστασία της μυστικότητας. Συνεπώς, φημολογούμενες ”διαρροές” ή ειδήσεις σχετικές με την έκβαση υπόθεσης οποιουδήποτε Δικαστηρίου εκ προοιμίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί κάθε βαθμίδας διαμορφώνουν ελεύθερα την άποψη τους, χωρίς να χειραγωγούνται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, υπαγόμενοι πάντα στην κριτική, όπως θεσμικά αυτή καθορίζεται.

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο για τη Δικαιοσύνη όλοι όσοι εκτός αυτής ασχολούνται μαζί της, αν πραγματικά ενδιαφέρονται, να σέβονται πρωτίστως τις αρχές της, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις και να μην προκαλούν αναστάτωση χειριζόμενοι θέματα τα οποία δε γνωρίζουν. Όσοι επιμένουν να πράττουν αντίθετα, εκτός από το έλλειμμα αξιοπιστίας διακινδυνεύουν την απομόνωση τους, προκειμένου να ματαιώνονται συμπεριφορές που αποσκοπούν σε οφέλη απροσδιόριστων κινήτρων».

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