ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε διερεύνηση το περιστατικό προσάραξης φέρι μποτ – Εξετάζονται πιθανές ευθύνες του πλοιάρχου
Ειδήσεις
22:42 - 05 Αυγ 2025

Σε διερεύνηση το περιστατικό προσάραξης φέρι μποτ – Εξετάζονται πιθανές ευθύνες του πλοιάρχου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Νέα Στύρα προς την Αγία Μαρίνα προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης (5/8) στη βραχονησίδα Γλάρος, περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι.

Στο φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» επέβαιναν περίπου 100 άτομα. Η επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού και ιδιωτικού σκάφους που έσπευσαν στο σημείο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχουν βέβαια καταγγελίες επιβατών ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ουσιαστική καθοδήγηση από το πλήρωμα του φέρι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορέις, η εισροή υδάτων έχει σταματήσει και γίνεται απάντληση με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και του λιμενικού και αποβιβάζονται στο λιμάνι των Νέων Στύρων. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς το πλοίο έπεσε σε ξερά. Επιβάτες καταγγέλουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τα μεγάφωνα και ότι το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε επιβάτης στο δελτίο του MEGA, η εκκένωση του πλοίου έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τους επιβάτες. Στο φέρι μποτ βρίσκεται μόνο το προσωπικό.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη του Ε/Γ-Δ/Ρ "Παναγία Παραβουνιώτισσα".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι των Νέων Στύρων στις 18:30, η προσάραξη σημειώθηκε στις 18:50 και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώθηκε από πολίτη στις 18:51.

Το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Πλοίαρχο, τηλεφωνικά, στις 19:01.

Ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης στις 18:58 και ξεκίνησε η μετεπιβίβαση των επιβατών στις 19:10 σε ιδιωτικά σκάφη - υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ - καθώς και στο τέντερ του ΠΑΘ 090. Ενεργοποιήθηκαν συνολικά 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Το ΠΛΣ 1081 (Λ/Χ Καρύστου) έφτασε στο σημείο στις 19:50, το τέντερ του ΠΑΘ 090 στις 19:55, ενώ στις 20:00 έφτασε το ΠΑΘ 090.

Όλοι οι επιβάτες έχουν μετεπιβιβαστεί σε ιδιωτικά σκάφη και στο ΠΑΘ 090 και έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στα Νέα Στύρα.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο Καρύστου που διενεργεί την προανάκριση, έχει ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 17:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήπια κέρδη στις Ευρωαγορές – Οι δηλώσεις Τραμπ «βύθισαν» τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Ήπια κέρδη στις Ευρωαγορές – Οι δηλώσεις Τραμπ «βύθισαν» τις μετοχές ημιαγωγών

Μητσοτάκης: 13 μικροδορυφόροι για την Ελλάδα – Κατασκευάζονται από Έλληνες μηχανικούς
Τεχνολογία

Μητσοτάκης: 13 μικροδορυφόροι για την Ελλάδα – Κατασκευάζονται από Έλληνες μηχανικούς

Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς
Ειδήσεις

Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό
Ειδήσεις

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό

Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκδρομής στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία
Ναυτιλία

Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκδρομής στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι
Ειδήσεις

Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι

Άραξος: Κατέρρευσε σκάλα σε εκδήλωση υποδοχής αεροσκάφους – Τρεις τραυματίες
Ειδήσεις

Άραξος: Κατέρρευσε σκάλα σε εκδήλωση υποδοχής αεροσκάφους – Τρεις τραυματίες

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό παιδί σε τροχαίο
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό παιδί σε τροχαίο

ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο LaGuardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο LaGuardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ