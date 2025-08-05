Σε διερεύνηση το περιστατικό προσάραξης φέρι μποτ – Εξετάζονται πιθανές ευθύνες του πλοιάρχου

Φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Νέα Στύρα προς την Αγία Μαρίνα προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης (5/8) στη βραχονησίδα Γλάρος, περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι.

Στο φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» επέβαιναν περίπου 100 άτομα. Η επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού και ιδιωτικού σκάφους που έσπευσαν στο σημείο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχουν βέβαια καταγγελίες επιβατών ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ουσιαστική καθοδήγηση από το πλήρωμα του φέρι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορέις, η εισροή υδάτων έχει σταματήσει και γίνεται απάντληση με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και του λιμενικού και αποβιβάζονται στο λιμάνι των Νέων Στύρων. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς το πλοίο έπεσε σε ξερά. Επιβάτες καταγγέλουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τα μεγάφωνα και ότι το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε επιβάτης στο δελτίο του MEGA, η εκκένωση του πλοίου έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τους επιβάτες. Στο φέρι μποτ βρίσκεται μόνο το προσωπικό.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη του Ε/Γ-Δ/Ρ "Παναγία Παραβουνιώτισσα".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι των Νέων Στύρων στις 18:30, η προσάραξη σημειώθηκε στις 18:50 και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώθηκε από πολίτη στις 18:51.

Το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Πλοίαρχο, τηλεφωνικά, στις 19:01.

Ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης στις 18:58 και ξεκίνησε η μετεπιβίβαση των επιβατών στις 19:10 σε ιδιωτικά σκάφη - υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ - καθώς και στο τέντερ του ΠΑΘ 090. Ενεργοποιήθηκαν συνολικά 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίο. Το ΠΛΣ 1081 (Λ/Χ Καρύστου) έφτασε στο σημείο στις 19:50, το τέντερ του ΠΑΘ 090 στις 19:55, ενώ στις 20:00 έφτασε το ΠΑΘ 090.

Όλοι οι επιβάτες έχουν μετεπιβιβαστεί σε ιδιωτικά σκάφη και στο ΠΑΘ 090 και έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στα Νέα Στύρα.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο Καρύστου που διενεργεί την προανάκριση, έχει ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία».