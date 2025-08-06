EOT: Χρυσός χορηγός σε μουσική περιοδεία στην Κίνα για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη
13:02 - 06 Αυγ 2025

EOT: Χρυσός χορηγός σε μουσική περιοδεία στην Κίνα για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη

Reporter.gr Newsroom
Με ξεχωριστή επιτυχία ολοκληρώθηκε η μουσική περιοδεία με τίτλο «Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης – 100 χρόνια από τη γέννησή του» στις κινεζικές μεγαλουπόλεις Σαγκάη (27 Ιουλίου), Πεκίνο (30 Ιουλίου) και Ναντσάνγκ (2 Αυγούστου).

Οι συναυλίες διοργανώθηκαν από τον Σινο-Ελληνικό Σύνδεσμο Παραστατικών Τεχνών (Sino-Hellenic Performing Arts Alliance), σε συνεργασία με την Music Path Productions, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, και τη χρυσή χορηγία του ΕΟΤ.

Στην ελληνική αποστολή, η οποία ταξίδεψε στην Κίνα με χορηγία της Juneyao Airlines, συμμετείχαν διακεκριμένοι μουσικοί, καθώς και οι ερμηνεύτριες Τάνια Τσανακλίδου και Μαρία Παπαγεωργίου, πλαισιωμένοι από μέλη λεσχών φίλων των καλλιτεχνών.

Ελλάδα: Ποιοτικός πολιτιστικός και τουριστικός προορισμός

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας διένειμε στους θεατές έντυπο προωθητικό υλικό, ενώ στους χώρους των συναυλιών είχαν τοποθετηθεί banners και προβάλλονταν βίντεο του ΕΟΤ, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως αυθεντικού και ποιοτικού πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού.

Περισσότερα από 2.000 άτομα παρακολούθησαν συνολικά τις τρεις συναυλίες, ανάμεσά τους διπλωμάτες, εκπρόσωποι του πολιτισμού και λάτρεις της ελληνικής μουσικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το λυρικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η συναυλία στο Εθνικό Μουσείο της Κίνας στο Πεκίνο, όπου παράλληλα φιλοξενείται η έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελλάδας με τίτλο «Η Ποικιλομορφία της Ομορφιάς», προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία πολιτιστικού διαλόγου.

Η περιοδεία έτυχε εκτενούς κάλυψης από κορυφαία κινεζικά ΜΜΕ (Xinhua, China News, Phoenix News), ενώ η ψηφιακή της απήχηση μέσω social media – κυρίως στην πλατφόρμα Xiaohongshu – ήταν εντυπωσιακή, με εκατοντάδες θετικά σχόλια και αναρτήσεις που ανέδειξαν τη συναισθηματική σύνδεση του κινεζικού κοινού με την Ελλάδα.

Νέες γέφυρες συνεργασίας με την επαρχία Jiangxi

Στο περιθώριο της συναυλίας στη Ναντσάνγκ, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας, Παύλος Μούρμας, και ο γενικός γραμματέας του Σινο-Ελληνικού Συνδέσμου, Haotian Zhu, συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Jiangxi, Li Yuqiang, και την ομάδα του. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης των πολιτιστικών και τουριστικών συνεργασιών μεταξύ των δύο πλευρών και στην προώθηση τουριστικών ροών από και προς την επαρχία Jiangxi και την Ελλάδα.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μούρμας υπογράμμισε, σε δηλώσεις του σε τοπικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, ότι: «Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν το βέλτιστο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Μέσα από την τέχνη και ειδικά μέσα από τη μουσική, μπορούμε να εμβαθύνουμε την αμοιβαία κατανόηση και να φέρουμε τις κοινωνίες μας πιο κοντά καθώς η μουσική ξεπερνά τα εμπόδια της γλώσσας και αγγίζει κατευθείαν την ψυχή των ανθρώπων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή εθνικής καταγωγής τους».

Επόμενο βήμα: Το Πεκίνο έρχεται στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών, τον προσεχή Νοέμβριο αναμένεται στην Αθήνα η άφιξη ομάδας 60 καλλιτεχνών από τη Ναντσάνγκ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην έναρξη του 3ου Σινο-Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου (3rd Sino-Hellenic International Theatre Festival). Θα παρουσιάσουν την παράσταση «Tiangong Kaiwu», ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά χοροθεατρικά θεάματα της σύγχρονης Κίνας.

