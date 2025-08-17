Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη

Ανοιχτοί θα είναι την Κυριακή (18/8), 18 φάροι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 18 φάροι θα είναι ανοικτοί για το κοινό από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για τους φάρους: