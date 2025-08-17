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Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη
Ειδήσεις
11:25 - 17 Αυγ 2025

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτοί θα είναι την Κυριακή (18/8), 18 φάροι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.   

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 18 φάροι θα είναι ανοικτοί για το κοινό από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για τους φάρους:

  • Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Ακρωτήρι – Θήρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Αρκίτσα – Φθιώτιδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ
  • Μουδάρι – Κύθηρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Γουρούνι – Σκόπελος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κερί – Ζάκυνθος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κρανάη – Γύθειο (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Μελαγκάβι – Λουτράκι (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Πλάκα – Λήμνος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Κόρακα – Πάρος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Ταίναρο – Λακωνία (Πρόσβαση στον πύργο: Μόνο στον περιβάλλοντα χώρο)
  • Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Βασιλίνα – Εύβοια (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Δουκάτο – Λευκάδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κατάκολο – Ηλεία (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Δρέπανο – Πάτρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κάστρο Αντιρρίου – Ναύπακτος
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