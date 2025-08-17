Σχεδόν 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στην Χίο

Σχεδόν 70.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα στη Χίο σύμφωνα με το Meteo.

Ειδικότερα, 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15/08 και αφορούσε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της Παρασκευής 15/08. Στον σχετικό χάρτη με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς έως τις 12:12 της Παρασκευής 15/08.