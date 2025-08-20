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Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Πέτρου Ράλλη
Ειδήσεις
12:59 - 20 Αυγ 2025

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Πέτρου Ράλλη

Reporter.gr Newsroom
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Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/8), μετά από το δυστύχημα στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Αυτή τη φορά, στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.  

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 11 το πρωί μηχανή με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα.

Από τους δύο αναβάτες, ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο άλλος εξέπνευσε.

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Λαυρίου μοτοσικλέτα ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

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