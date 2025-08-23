Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου άνδρα που δολοφόνησε τη σύζυγό του το μεσημέρι της Παρασκευής, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στην οδό Κωνσταντά στο κέντρο του Βόλου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν η 18χρονη κόρη του ζευγαριού τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα της είναι αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και ότι ο πατέρας της ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Η 36χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μέσα στο ασθενοφόρο, κατά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, εξαιτίας ακατάσχετης αιμορραγίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το ζευγάρι είχε έντονο καβγά από νωρίς το πρωί. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα, ωστόσο ο 40χρονος την καταδίωξε και της επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα στον λαιμό και στα πλευρά.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε συχνούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε ψυχιατρική κλινική, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία.

Παράλληλα, ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο. Το 2024 συνελήφθη για διοικητική απέλαση, ενώ κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών, ψευδούς κατάθεσης, πλαστογραφίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Το 2020 καταδικάστηκε και εξέτισε τετραετή ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε:

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».