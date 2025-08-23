Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Σάββατο (23/8) – Σε ετοιμότητα Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο κίνδυνος έχει χαρακτηριστεί «υψηλός» (κατηγορία 3), γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τις κρατικές και τοπικές αρχές.

Μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος και πολλά ακόμη ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους για αυξημένη επιφυλακή, ενώ σε εφαρμογή βρίσκεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πυροσβεστικής. Περιπολίες από επίγειες και εναέριες δυνάμεις πραγματοποιούνται με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και καταστολή ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί σε ισχύ προληπτικά μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και προστατευόμενες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε μερική επιφυλακή.

Συστάσεις στους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Συγκεκριμένα:

Μην καίτε ξερά χόρτα, υπολείμματα καθαρισμού ή σκουπίδια.

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. τροχούς, συσκευές συγκόλλησης).

Αποφύγετε το κάπνισμα μελισσών και τις υπαίθριες ψησταριές.

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο.

Μην αφήνετε γυάλινα αντικείμενα σε δασικές περιοχές.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση των πολιτών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή πυρκαγιών και την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr.