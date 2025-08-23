Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο τραυματίες από πυρκαγιά σε αποδυτήρια γηπέδου – Μεταφέρονται στο Θριάσιο

Στο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να διακομιστούν με αεροδιακομιδή ένας άνδρας και μία γυναίκα που τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρκαγιά σε αποδυτήρια γηπέδου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σοβαρά εγκαυματίες είναι δύο άτομα που τραυματίστηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μεταφορά τους στο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Αθήνα, μέσω αεροδιακομιδής από το ΠΑΓΝΗ.

Η 36χρονη γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, ενώ σοβαρά έχει τραυματιστεί και ο 40χρονος άνδρας, με την πυρκαγιά να ξεσπά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις, την ώρα που και οι δύο βρίσκονταν στα αποδυτήρια.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 14 πυροσβέστες, ενώ για τα αίτια του περιστατικού έχει ξεκινήσει προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Ηρακλείου.