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Παξοί: Στον ανακριτή τη Δευτέρα (25/8) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε
Ειδήσεις
16:16 - 23 Αυγ 2025

Παξοί: Στον ανακριτή τη Δευτέρα (25/8) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, έπειτα από αίτημα για προθεσμία που εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς βρίσκονταν στο σπίτι όταν το παιδί εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με συγγενείς, η 4χρονη έπαιζε στο χολ και η απουσία της έγινε αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες μαζί με γείτονες, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιο ίχνος της. Το άτυχο κορίτσι εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του σε κοντινή πισίνα, από εργαζόμενο της βίλας. Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Παξών προσπάθησε να την επαναφέρει, χωρίς επιτυχία.

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