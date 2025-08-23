Παξοί: Στον ανακριτή τη Δευτέρα (25/8) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς βρίσκονταν στο σπίτι όταν το παιδί εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με συγγενείς, η 4χρονη έπαιζε στο χολ και η απουσία της έγινε αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες μαζί με γείτονες, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιο ίχνος της. Το άτυχο κορίτσι εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του σε κοντινή πισίνα, από εργαζόμενο της βίλας. Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Παξών προσπάθησε να την επαναφέρει, χωρίς επιτυχία.