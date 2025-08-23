Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό 4χρονο κοριτσάκι σε πισίνα βίλας

Το παιδί ήταν το μοναδικό παιδί μιας οικογένειας αλβανικής καταγωγής, που ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι το κορίτσι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους, όταν για λίγα λεπτά χάθηκε από τα μάτια της μητέρας του. Αμέσως ξεκίνησε η αναζήτησή του από τη μητέρα και τους γείτονες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα όπου εντοπίστηκε το παιδί στην πισίνα, από τον μάγειρα που πήγε να εργαστεί εκεί. Την ώρα εκείνη, οι τουρίστες που διέμεναν στη βίλα είχαν ήδη αποχωρήσει.
Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.