ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τρίκαλα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους
Ειδήσεις
19:14 - 23 Αυγ 2025

Τρίκαλα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8), μέσα σε μονοκατοικία στα Τρίκαλα, μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 85 ετών και ο γιος της, ηλικίας περίπου 55 ετών.

Οι σοροί εντοπίστηκαν εντός της οικίας τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να αναφέρουν ότι ο θάνατος και των δύο είχε επέλθει τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ερευνήσουν το χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης στην κατοικία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»
Πολιτική

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά
Πολιτική

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:44

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ