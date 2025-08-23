Τρίκαλα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Οι σοροί εντοπίστηκαν εντός της οικίας τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να αναφέρουν ότι ο θάνατος και των δύο είχε επέλθει τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ερευνήσουν το χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης στην κατοικία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.