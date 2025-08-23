Φωτιά στη Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.
Σημειώνεται ότι συνολικά, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.
37 αγροτοδασικές ? #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
? https://t.co/bqabg3KwOu pic.twitter.com/x5gvWGXAHp— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025