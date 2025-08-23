Φωτιά στη Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.

Σημειώνεται ότι συνολικά, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.