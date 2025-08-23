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Φωτιά στη Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο
Ειδήσεις
18:31 - 23 Αυγ 2025

Φωτιά στη Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής πυροδότησε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) στο Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

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Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.

Σημειώνεται ότι συνολικά, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.

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