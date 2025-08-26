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Ζαχαράκη: Ιδρύουμε Δημοτικό Σχολείο στην Ψέριμο - Τα ακριτικά νησιά είναι οι εθνικοί μας «φάροι»
Ειδήσεις
13:08 - 26 Αυγ 2025

Ζαχαράκη: Ιδρύουμε Δημοτικό Σχολείο στην Ψέριμο - Τα ακριτικά νησιά είναι οι εθνικοί μας «φάροι»

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί το Σεπτέμβριο τους δύο μικρούς μαθητές που ολοκλήρωσαν τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο του νησιού, με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Τα παιδιά πλέον έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Ψέριμο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο, το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Η κα Ζαχαράκη, δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους». Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους, διατηρώντας τους εθνικούς μας «φάρους» φωτεινούς».

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Όσον αφορά στην υποδομή, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει ήδη δύο διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, ο Δήμος Καλυμνίων, στον οποίο ανήκει διοικητικά η Ψέριμος, καθώς και η Σχολική Επιτροπή, έχουν δεσμευτεί να παρέχουν στο νέο σχολείο την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δύο μικρών μαθητών της Α’ τάξης.

Τη νέα σχολική χρονιά, στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα φοιτούν τρία παιδιά, ενώ αξίζει να τονιστεί η σημαντική συμβολή της νηπιαγωγού, που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί, αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό.

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