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Περισσότερα από 5.200 παιδιά έμαθαν για την ιστορία του χρήματος μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Alpha Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:54 - 26 Αυγ 2025

Περισσότερα από 5.200 παιδιά έμαθαν για την ιστορία του χρήματος μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 5.200 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα εξοικειώθηκαν με την ιστορία και τον κόσμο του χρήματος και των συναλλαγών μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τράπεζας, τα οποία κάλυψαν πάνω από 200 ώρες μάθησης σε 120 σχολεία, με τη συμμετοχή 229 εκπαιδευτικών.

Ένα από τα προγράμματα που ξεχώρισαν ήταν το «Ταξίδι στον κόσμο του χρήματος» της Νομισματικής Συλλογής, το οποίο, με τη μορφή κινητής μουσειοβαλίτσας, επισκέφθηκε 72 σχολεία της χώρας. Περισσότεροι από 4.000 μαθητές και 110 εκπαιδευτικοί γνώρισαν την εξέλιξη του νομίσματος από την αρχαιότητα έως σήμερα και εξοικειώθηκαν με βασικές οικονομικές έννοιες, όπως προϋπολογισμός, αποταμίευση και υπεύθυνη κατανάλωση, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

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Στην Κέρκυρα, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Ιονικής Τραπέζης φιλοξένησε 864 μαθητές από 45 σχολεία μέσω του προγράμματος «Χάρτινο Νόμισμα», δίνοντας έμφαση στην ιστορία και την τέχνη των ελληνικών χαρτονομισμάτων μέσα από βιωματική μάθηση. Επιπλέον, 252 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Η Γυναίκα στην Τέχνη», εξερευνώντας τον ρόλο των Ελληνίδων δημιουργών στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους» και σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «seveneleven», η Τράπεζα προσέφερε, επίσης, ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις, συνδυάζοντας τεχνολογία και παιδαγωγικές μεθόδους, στις οποίες συμμετείχαν 74 μαθητές και μαθήτριες.

H Δήμητρα Τσαγκάρη, Επικεφαλής των Πολιτιστικών Συλλόγων, δήλωσε: «Σε μία εποχή διαρκών αλλαγών, η αυξημένη συμμετοχή του κοινού και η θετική αξιολόγηση των προγραμμάτων μας, επιβεβαιώνουν την προσπάθειά μας να συνδυάσουμε ιστορικές, πολιτιστικές και οικονομικές γνώσεις με ενδιαφέρουσες εμπειρίες για τους μαθητές και καθηγητές. Η δέσμευση της Alpha Bank για συνέχιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων είναι ισχυρή, με στόχο τη δημιουργία ακόμα πιο καινοτόμων, προσβάσιμων και εμπνευσμένων δράσεων στο μέλλον».

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