Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (27/8) σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Αιγαίο και Κρήτη

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή αγρών,

χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης),

χρήση υπαίθριων ψησταριών,

κάπνισμα μελισσών,

απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο ισχύει απαγόρευση καύσης αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.